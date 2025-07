Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita ad agosto

In questo caldissimo agosto tornano su Netflix la famiglia Addams, lo Speziale e l'autore di BoJack Horseman, ma non solo.

Se sarà davvero caldissimo ancora non lo sappiamo per certo, ma in quel caso potreste sparare il condizionatore a palla, sdraiarvi sul divano e aprire Netflix ad agosto in cerca di qualcosa da guardare: non ci sono novità straordinarie per gli amanti dei videogiochi e della cultura pop, anche se la sorprendente Mercoledì rappresenta sicuramente il titolo di punta del catalogo in questo mese estivo. Anche sugli altri fronti non mancano film o anime che segnaliamo nelle prossime righe: buona lettura!

Mercoledì 2 - Parte 1 Sembra ormai consolidata questa abitudine di spezzettare le stagioni in due o tre tranche di episodi: succederà anche a Mercoledì, che arriva il 6 agosto con la prima parte della seconda stagione, mentre la seconda parte è prevista per il 3 settembre. La serie TV young adult con protagonista Jenna Ortega è stata una delle più popolari del 2022, perché ha rivisitato l'assurda famiglia Addams in chiave mystery comedy, riuscendo a trovare un equilibrio spassoso tra le atmosfere cupe della Nevermore Academy, l'umorismo nero di Mercoledì e una storia a tinte horror dalle sfumature sentimentali. Nella seconda stagione possiamo aspettarci un nuovo mistero da risolvere, una Mercoledì ancora più agguerrita, nuovi personaggi che andranno ad arricchire il cast e, a quanto pare, anche una maggiore presenza della famiglia Addams e in special modo di Gomez (Luis Guzmán), Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Fester (Fred Armisen), ma sembra che anche Pugsley (Isaac Ordonez) avrà un ruolo più rilevante.

La notte arriva sempre Se avete adorato quanto noi Vanessa Kirby nel ruolo di Susan Storm ne I Fantastici Quattro: Gli inizi, allora potrebbe interessarvi il nuovo thriller psicologico in arrivo il 15 agosto e ispirato all'omonimo romanzo di Willy Vlautin e diretto da Benjamin Caron, già regista di alcuni episodi della pluripremiata The Crown (tra cui lo straordinario "Aberfan"). Qualcuno parla già di candidatura all'Oscar per la Kirby, ci crediamo? Vanessa Kirby in una scena de La notte arriva sempre Il film racconta la storia di Lynette, che vive a Portland, in Oregon, e nell'arco di una notte dovrà trovare 25.000 dollari per tenersi casa e occuparsi del fratello disabile Kenny, mentre fa i conti col proprio passato e la criminalità che si annida negli angoli bui della città. Nel cast anche Jennifer Jason Leigh, Stephan James, Randall Park, Julia Fox, Michael Kelly ed Eli Roth, ma soprattutto la stessa città di Portland, cuore pulsante di un film che parla soprattutto degli invisibili e di una burocrazia che sembra impossibile da superare.

Mononoke - Il film 2: Le ceneri dell'ira A pochi mesi di distanza dall'uscita giapponese, il 14 agosto arriva anche su Netflix il secondo film - dei tre previsti - ispirato all'omonimo anime già disponibile da qualche tempo e prodotto originariamente nel lontano 2007 da TOEI. Per chi non lo sapesse, Mononoke racconta i viaggi di uno Speziale che caccia gli spiriti Ayakashi che si nutrono dei sentimenti negativi sullo sfondo del periodo Edo: il problema è che lo Speziale non può esorcizzarli e basta ma deve prima indagare sulla loro natura. Mononoke - Il film 2: Le ceneri dell'ira, una scena dell'anime Le ceneri dell'ira prosegue la storia cominciata nel film precedente, Lo spirito nell'acqua. Lo Speziale torna all'harem imperiale, dove una vera e propria faida tra concubine - tutte intente ad accreditarsi la procreazione di un nuovo erede - rischia di fare a pezzi il regno dall'interno, e il problema diventa ancora più complicato quando una di esse prende fuoco per autocombustione: solo il protagonista può risolvere questo nuovo caso soprannaturale.

Long Story Short BoJack Horseman è una serie animata cult, e se lo diventerà Long Story Short lo scopriremo solo col tempo: la prima stagione arriverà il 22 agosto e conta praticamente lo stesso team creativo, dal creatore Raphael Bob-Waksberg in veste di showrunner ai produttori esecutivi Noel Bright e Steven A. Cohen. La nuova serie mette da parte la fantasia per concentrarsi sulla realtà e su una famiglia in particolare, gli Schwooper. Long Story Short, una scena della serie TV Gli episodi racconteranno la vita dei fratelli Schwooper dall'infanzia all'età adulta seguendo un ordine non necessariamente cronologico, quindi si riderà, si piangerà e si rifletterà sul significato della vita. I doppiatori in lingua originale includono Lisa Edelstein, Paul Reiser, Ben Feldman, Max Greenfield e Dave Franco. Alcune polemiche avevano messo in crisi il rapporto tra Bob-Waksberg e Netflix (soprattutto la cancellazione di Tuca & Bertie) ma il suo ritorno è attesissimo da tanti fan che ripensano ancora al cavallo più umano della TV.

Il club dei delitti del giovedì Dietro Il club dei delitti del giovedì, film in uscita il 28 agosto e tratto dall'omonimo romanzo di Richard Osman, c'è una sfilza di nomi impressionanti: lo dirige Chris Columbus - i primi due Harry Potter, tra le altre cose, ma anche Mamma ho perso l'aereo e Mrs. Doubtfire - per conto di una collaborazione tra Netflix e Amblin Entertainment che ha scomodato un cast d'eccezione. Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley e Celia Imrie, per cominciare, ma anche David Tennant, Jonathan Pryce, Naomi Ackie, Daniel Mays, Paul Freeman e Richard E. Grant. Il club dei delitti del giovedì, il cast in una scena del film Il film è un murder mystery, perciò chi segue Only Murders in the Building o i film della serie Knives Out o è semplicemente cresciuto con Agatha Christie e la Signora in giallo si sentirà subito a casa: i quattro protagonisti - Elizabeth, Ron, Ibrahim e Joyce - sono pensionati che passano il tempo a indagare sui delitti irrisolti. Il problema sorge quando devono vedersela con un omicidio praticamente sotto casa che metterà alla prova le loro doti investigative in una commedia nera che promette di essere molto divertente.