Compile Hearts ha reso Scar-Lead Salvation più difficile per poter spogliare la protagonista

La nostra si risveglia in una struttura militare abbandonata e deve farsi largo tra orde di nemici per scoprire le sue origini e perché è finita in quella situazione, seguendo al contempo i consigli di un'intelligenza artificiale. Visto il genere, scegliere l'equipaggiamento giusto è una parte fondamentale del gameplay .

Scar-Lead Salvation è uno sparatutto in terza persona single player sviluppato da Compile Heart, studio che ha sempre arricchito i suoi giochi di ragazze attraenti, a volte poco vestite, per la gioia dei fan. Durante lo sviluppo, una delle caratteristiche principali del gameplay è stata oggetto di un profondo dibattito interno e ha portato gli sviluppatori a una scelta radicale: l'aumento del livello di difficoltà . Il motivo? In questo modo il sistema di danneggiamento del vestito della protagonista, chiamata Willow Martin, assume un senso .

La fiera del fanservice

Come già accennato, un'altra caratteristica chiave è il sistema di danneggiamento dell'abbigliamento, con l'armatura di Willow si deteriora visibilmente man mano che subisce colpi, lasciandola progressivamente più esposta. In termini di gioco, finché l'armatura è intatta, Willow non subirà danni, ma una volta denudata, inizierà a ricevere danni sempre maggiori a ogni colpo.

Naturalmente un sistema del genere funziona se Willow subisce effettivamente dei colpi. Quindi gli sviluppatori hanno deciso di alzare la difficoltà appositamente per non sprecarlo. A svelarlo è stato il producer Hiroshi Aoki, che ha raccontato come Scar-Lead Salvation è nato dal desiderio di creare un gioco attorno alla trovata del danneggiamento dei vestiti: "Esistono già giochi in cui i costumi dei personaggi si rovinano o si strappano progressivamente quando ricevono danni, ed è stato proprio questo il nostro punto di partenza. So che può sembrare incredibile, ma è la verità. La nostra idea era: Nessuno ha ancora fatto dei vestiti che si distruggono realisticamente, basati sulla fisica, vero?"

E da qui è nato il design punitivo che caratterizza il gioco: "Beh, se non vieni colpito, non si rompe niente, giusto? Se avessimo reso troppo facile schivare i proiettili, la meccanica dei vestiti danneggiabili non avrebbe avuto modo di brillare. Quindi abbiamo deciso che doveva essere un gioco progettato per uccidere il giocatore. Da lì siamo arrivati al formato die-and-retry." Insomma, buona parte del design del gioco è stato costruito intorno al desiderio di spogliare la protagonista, con il lato hardcore che si è affermato sempre di più, tanto che Aoki ha sottolineato come i giocatori saranno così impegnati a non morire, che non faranno caso a Willow quando sarà in abiti succinti.

Ci faranno caso, Aoki, ci faranno caso, fidati di noi.

Per il resto vi ricordiamo che Scar-Lead Salvation sarà lanciato il 29 maggio su PC (Steam), PS5 e PS4.