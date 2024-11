PS Plus Extra e Premium potrebbero perdere vari giochi di un franchise di Capcom a dicembre

I giochi usciti a dicembre degli ultimi anni

Secondo l'utente di Reddit kayrakaanonline, sembra che l'intera serie di Mega Man potrebbe essere rimossa dal catalogo dei giochi PS Plus a dicembre. La ragione di questa convinzione si basa sulla storia di Capcom con i giochi del PS Plus. In genere, Capcom stipula accordi con PlayStation che prevedono che i suoi titoli siano disponibili sul catalogo giochi solo per un periodo di un anno.

Pertanto, dato che nel dicembre 2023 Capcom ha portato Mega Man Legacy Collection, Mega Man Legacy Collection 2 e Mega Man 11 su PS Plus, è possibile che tutti questi giochi escano dalla piattaforma il mese prossimo.

kayrakaanonline segnala poi i giochi arrivati a dicembre dello scorso anno e che quindi sono "a rischio":

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Metal: Hellsinger

Salt and Sacrifice

Moonscars

Mega Man 11

Gigabash

Grime

Tinykin

Prodeus

Shadowrun Returns

Shadowrun Dragonfall - Director's Cut

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition

Mega Man Legacy Collection(Premium)

Mega Man Legacy Collection 2(Premium)

Ecco invece i giochi aggiunti nel dicembre 2022:

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

Judgment

The Pedestrian

Evil Genius 2

Adventure Time Pirates of the Enchiridion

Ben 10: Power Trip

Gigantosaurus: The Game

Worms W.M.D

Ovviamente, fino a quando PlayStation stessa non confermerà l'addio di tali giochi da PS Plus, è molto meglio considerare queste considerazioni solo come dei rumor e nulla più.

Infine, vi segnaliamo che i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential di novembre sono disponibili, ricordiamo quali sono.