Cuffie e auricolari HyperX in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare ulteriormente

Se hai bisogno di nuove cuffie o auricolari e non vuoi spendere troppo, i prodotti HyperX sono attualmente in sconto su AliExpress a prezzi scontati. Le offerte sono valide dal 16 al 25 marzo fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi riportati di seguito sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Cuffie HyperX in offerta

Partiamo dalle cuffie cablate da gaming HyperX Cloud Alpha, disponibili a 97,69 €. Con i codici MULTI11 o ITAS11 potrai risparmiare altri 11 €. Si tratta di un prodotto piuttosto valido per chi non ha esigenze estremamente competitive, con un audio nitido e convincente e conversazioni cristalline. Se sei interessato, puoi acquistarle direttamente tramite questo link.

Le HyperX Cloud 2 II, anch'esse cablate, costano invece 64,39 €, ma con i codici MULTI7 o ITAS07 risparmierai altri 7 €. Puoi acquistarle direttamente aprendo questo link. Queste cuffie sono confortevoli e leggere e sono dotate di un piccolo telecomando che ti permetterà di regolare facilmente il volume.

HyperX Cloud II

Le HyperX Cloud 3 III costano 67,78 € e con i codici MULTI7 o ITAS07 risparmierai altri 7 €. Puoi acquistarle direttamente qui.

Infine, gli auricolari HyperX Cloud Earbuds II sono disponibili a soli 28,79 €. Usa i codici MULTI3 o ITAS03 per risparmiare altri 3 €. Se sei interessato, puoi acquistarli qui.