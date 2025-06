Sony sceglie sempre con grande attenzione quali giochi convertire per PC, per non far perdere valore a PS5

Ormai la presenza di giochi first party PlayStation su PC è una realtà consolidata, che non stupisce più nessuno. Per tutti è ormai chiaro che Sony prima o poi convertirà i suoi titoli più importanti per PC, anche se dilazionandoli rispetto alle versioni PlayStation. Comunque sia, anche i possessori di PC hanno potuto giocare titoli del calibro di The Last of Us Parte 2 Remastered o God of War, e questo è ciò che conta davvero.

In passato, Sony ha dichiarato di voler essere più aggressiva con le conversioni su PC. Tuttavia, durante un incontro con gli investitori tenutosi venerdì, Hermen Hulst, il capo dei PlayStation Studios, ha affermato che la compagnia continuerà ad adottare un approccio conservativo per quanto riguarda le uscite multipiattaforma, scegliendo caso per caso, al fine di proteggere il valore di PlayStation 5.