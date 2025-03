Starfield proporrà “tante cose entusiasmanti” nel 2025, forse anche una nuova espansione?

Starfield è sparito dai radar da alcuni mesi, ma questo non significa che Bethesda non stia lavorando a nuovi contenuti per il suo GDR ambientato nello spazio. Giusto poche ore fa l'account X ufficiale del gioco ha pubblicato un messaggio che svela che lo studio ha "tante cose entusiasmanti per il gioco quest'anno", che svelerà "quando sarà il momento giusto".

Nello specifico, il messaggio recita: "Sappiamo che non vedete l'ora di ricevere un aggiornamento e apprezziamo davvero la vostra passione per Starfield. Il team ha lavorato duramente e, anche se non siamo ancora pronti a condividere dettagli specifici, abbiamo in programma un sacco di cose entusiasmanti per il gioco quest'anno di cui non vediamo l'ora di parlare quando sarà il momento giusto."