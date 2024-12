AMD sfida Apple M4 Max con Ryzen AI Max+ Pro: i primi benchmark di Strix Halo sono molto promettenti

AMD è pronta a svelare al CES 2025 di Las Vegas i chip Ryzen AI Max+ Pro, nome in codice Strix Halo: si tratta di APU pensate per offrire prestazioni elevate e consumi contenuti ai professionisti creativi. Integrando CPU, GPU e NPU sullo stesso chip, si pongono come diretta concorrenza di Apple M4 Max, segnando un cambio di paradigma nel settore delle workstation non Apple, tradizionalmente dominato da CPU e GPU separate.

La scelta di AMD di puntare su un'architettura integrata rispecchia una tendenza già intrapresa da Apple con i suoi chip Silicon e da Qualcomm con Snapdragon X Elite. L'obiettivo è chiaro: offrire prestazioni elevate e al contempo ridurre i consumi, aprendo nuove possibilità in termini di design e portabilità per le workstation di nuova generazione.