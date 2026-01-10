Il nuovo The Sims è diventato un progetto mobile, ma EA garantisce evolverà la serie anche su PC

Ricordate Project Rene ? Il nuovo titolo della serie The Sims che EA e Maxis non hanno ancora definito? Bene, sappiate che non è più un progetto PC, ma è diventato un gioco social, pensato principalmente per il mercato mobile . Nonostante ciò, il team di sviluppo ha assicurato assicura di essere impegnato nello sviluppo delle "esperienze di simulazione di vita single-player", ed è proprio lì che vedremo la "prossima evoluzione" di The Sims. Il tutto è davvero nebuloso, come del resto lo è l'intero futuro della serie da anni.

Un gioco social

Più precisamente, EA e Maxis hanno dichiarato che: "Project Rene si è evoluto in un gioco social, collaborativo, mobile-first di simulazione di vita". È stato ribadito più volte che questo titolo "non è il successore di The Sims 4" e qui il team va oltre, specificando che sarà "un'esperienza separata da qualsiasi futura esperienza di simulazione di vita single-player", con un focus sui "Simmers che vogliono connettersi direttamente con altri giocatori".

The Sims 4 rimane il capitolo per PC più recente della serie

Purtroppo, chi si aspettava un'evoluzione della serie per come fu concepita da Will Wright, rimarrà profondamente deluso. Certo, ci saranno altri aggiornamenti per The Sims 4, ma per avere qualcosa di davvero nuovo bisognerà aspettare anni... sempre che arrivi davvero, dato che potrebbe essere conveniente continuare a supportare il vecchio titolo, almeno fino a quando continuerà ad avere successo.

Il team ha anche sottolineato che attualmente "più della metà del nostro team di sviluppo globale è dedicata a The Sims 4 e alla sua prossima evoluzione", concentrandosi su PC e console, e promette ulteriori dettagli "nei prossimi mesi". Rumor recenti suggerivano che potrebbe arrivare una versione rivisitata o rimasterizzata di The Sims 4.

Qualunque sarà il futuro, Maxis ha sottolineato che "costruire The Sims è una collaborazione continua con i nostri giocatori, e nel 2026 potrete aspettarvi di sentire ancora più novità mentre continuiamo a testare nuove idee ed esperienze".