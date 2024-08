Un gioco italiano è stato selezionato per il Tokyo Game Show 2024

Il gioco italiano The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles è stato selezionato dal Tokyo Game Show 2024 e sarà presente nella celebre fiera giapponese. Più precisamente è stato scelto per la sezione "Selected Indie 80" , uno showcase esclusivo dedicato alle produzioni indipendenti, che ogni anno vengono accuratamente selezionate dall'organizzazione. Insomma, quest'anno in Giappone ci sarà un po' d'Italia in più.

Riconoscimento internazionale

Come spiegato dagli sviluppatori di Fix-a-Bug, lo studio che ha realizzato il gioco: "solo 80 titoli sono stati selezionati tra centinaia di candidature provenienti da ogni Paese." Insomma, si tratta di "Un riconoscimento all'innovazione, alla creatività e al potenziale dimostrato da alcuni dei prodotti indie più promettenti."

Uno dei dungeon del gioco

Far parte del Selected Indie 80 consentirà di far conoscere The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles a un pubblico più ampio, sia giapponese, sia internazionale. "Non solo: partecipare all'evento ci darà l'occasione eccezionale di connetterci con migliaia di sviluppatori, giornalisti e appassionati del settore," ha spiegato Fix-a-Bug, che ha poi concluso affermando di essere onorato e soddisfatto per l'occasione, dopo tanto lavoro impiegato per realizzare il gioco. The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles sarà esposto dal 26 al 29 settembre nell'area dedicata della fiera. I visitatori potranno provare una demo e scoprire più dettagli sul gioco.

Se vi interessa, The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles ha una pagina Steam già attiva, da cui potete scaricare la demo ufficiale. Viene inoltre riportato il periodo d'uscita: il secondo trimestre del 2025.

Il Tokyo Game Show è una storica fiera videoludica, in cui vengono presentate tutte le novità in arrivo dal Giappone e non solo.