Godbreakers: abbiamo provato il caos cooperativo tra hack'n'slash e roguelite

Il progetto nasce dalla volontà di To The Sky di costruire un'esperienza di gioco centrata sul divertimento immediato, ma mai banale. A detta di Jugo Mirkovic, CEO dello studio e producer del gioco, Godbreakers è stato pensato per offrire momenti di puro caos, senza rinunciare a uno spessore strategico che si fa sentire già dopo pochi minuti di gioco. Un risultato frutto di anni di esperienza e passione da parte di un team che ha scelto di debuttare con un titolo all'apparenza poco originale, ma che ha un paio di idee in grado di dargli quella personalità così necessaria per emergere in un mercato saturo come quello attuale.

Fresco fresco di annuncio, Godbreakers è il primo titolo di To The Sky , uno studio composto da veterani dell'industria, pubblicato con il supporto editoriale di Thunderful. Dopo mesi di sviluppo avvolti in riservatezza sotto il nome in codice Project Indigo, il gioco si svela oggi nella sua interezza, con un primo trailer, ma soprattutto con una demo gratuita su Steam , grazie alla quale provare con mano questa esperienza co-op frenetica e appagante, in pieno stile hack'n'slash, pur con un pizzico di roguelite.

Come da tradizione questo sistema dovrebbe avere il suo apice durante gli scontri con i boss , decisamente più grandi e complessi dei normali nemici, soprattutto se affrontati con altri 3 amici. La battaglia si svolgerà in arene specifiche e in fasi ben delineate, da studiare a memoria nel caso in cui si voglia avere qualche possibilità di vittoria.

Controller alla mano, il gameplay si è rivelato piuttosto fluido e reattivo con colpi, schivate e abilità per muoversi agilmente lungo i livelli. Ognuna di queste mosse può essere "cancellata" in qualunque momento, un elemento che dovrebbe rendere il sistema di combattimento decisamente più tecnico e reattivo rispetto a giochi simili, dato che non si dovrà attendere la fine di una lunga animazione per inanellare la successiva, ma si potrà correggere al volo un proprio errore o sfruttare uno spiraglio nella difesa avversaria, nel caso in cui lo notassimo all'ultimo momento.

Per combatterla questi agili guerrieri potranno sfruttare un arsenale di abilità uniche da rubare letteralmente ai nemici: dopo averli indeboliti, infatti, si avrà una finestra di tempo per assorbire le capacità avversarie . Queste non solo cambiano il modo di lottare e le mosse dei protagonisti, ma consentono loro di scatenare i devastanti "Godbreak", colpi finali che ribaltano le sorti dello scontro con uno stile unico che cambia a seconda del nemico assorbito.

Sul futuro del gioco To The Sky ha già detto di avere qualche idea, anche se ovviamente tutto dipenderà dal successo che avrà e dalla direzione che la comunità imprimerà al progetto . Nei prossimi mesi, infatti, cercheranno non solo di portare avanti la loro visione, ma anche di ascoltare i giocatori, così da creare l'esperienza più soddisfacente possibile.

Il tutto si svolge all'interno di sei biomi surreali, scenari vibranti e pericolosi che ospitano nemici unici, trappole ambientali e sfide pensate per testare i limiti di ogni squadra. Se tutto andrà come previsto, a queste sei ambientazioni se ne aggiungeranno di nuove, in grado di garantire sempre nuove sfide e varietà a giocatori vecchi e nuovi.

Nel 2025 e in un progetto del genere non può mancare anche qualche elemento roguelite . Il gameplay è infatti basato sulle build, ovvero combinazioni di armi, archetipi e tratti sbloccabili che modificano radicalmente l'approccio al combattimento. Questo elemento dovrebbe donare profondità e un certo grado di rigiocabilità al tutto, spingendo a sperimentare sinergie diverse e a personalizzare il proprio stile, soprattutto coordinando le proprie abilità con i compagni di squadra.

Ma Xbox?

Godbreakers è attualmente previsto per il 2025 su PlayStation 5, PC via Steam ed Epic Games Store, ed è completamente giocabile anche su Steam Deck. La demo è già disponibile per tutti e rappresenta un ottimo assaggio di ciò che il titolo ha da offrire, con accesso immediato al cuore del gameplay: combo, poteri, boss, e la soddisfazione di far saltare tutto in aria in perfetta sincronia con i propri compagni di squadra.

La versione Xbox per il momento non è prevista: il team ha a disposizione un budget limitato e ha dovuto prendere delle scelte dolorose. Anche in questo caso, però, dovesse nascere una forte domanda su Xbox (e Switch 2, immaginiamo) il team non ha pregiudizi di nessun genere e proverà a portare il suo prodotto ovunque ci sia un'utenza sufficientemente grande in grado di apprezzarlo.