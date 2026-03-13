Deep Rock Galactic: Rogue Core ha una data di uscita in accesso anticipato

Ghost Ship ha annunciato la data di uscita in accesso anticipato di Deep Rock Galactic: Rogue Core, il nuovo capitolo spin-off nella particolare serie fantascientifica-fantasy a base di nani dello spazio, in questo caso con struttura roguelite.

Il gioco sarà disponibile in early access su Steam dal 20 maggio 2026, in versione ovviamente non definitiva ma già ampiamente giocabile, con i contenuti che verranno espansi nel corso dei mesi successivi insieme a miglioramenti ed evoluzioni tecniche varie che arriveranno durante lo sviluppo continuativo.

Deep Rock Galactic: Rogue Core è stato annunciato a questo punto oltre due anni fa, come gioco roguelite cooperativo standalone, un vero e proprio spin-off di una serie che ha raggiunto una notevole notorietà.