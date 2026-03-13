Deep Rock Galactic: Rogue Core ha una data di uscita in accesso anticipato

Ghost Ship ha annunciato la data di uscita in accesso anticipato di Deep Rock Galactic: Rogue Core, il nuovo capitolo spin-off nella particolare serie fantascientifica-fantasy a base di nani dello spazio, in questo caso con struttura roguelite.
Il gioco sarà disponibile in early access su Steam dal 20 maggio 2026, in versione ovviamente non definitiva ma già ampiamente giocabile, con i contenuti che verranno espansi nel corso dei mesi successivi insieme a miglioramenti ed evoluzioni tecniche varie che arriveranno durante lo sviluppo continuativo.
Deep Rock Galactic: Rogue Core è stato annunciato a questo punto oltre due anni fa, come gioco roguelite cooperativo standalone, un vero e proprio spin-off di una serie che ha raggiunto una notevole notorietà.
Un'esperienza simile all'originale ma con un approccio diverso
La meccanica di gioco è vicina all'originale: anche in questo caso ci troviamo di fronte a una sorta di sparatutto in prima persona con elementi RPG, che ci porta ad esplorare il pianeta alieno Hoxxes IV, particolarmente ricco di risorse e materiali.
Il pianeta in questione è caratterizzato da caverne e miniere, nelle quali si sviluppano i livelli del gioco come in un tipico dungeon crawler e questo gioca a favore della struttura roguelite di questo spin-off, che propone esplorazioni progressive nei meandri del pianeta.
Deep Rock Galactic: Rogue Core è costruito per il gioco in multiplayer, prevedendo squadre composte da uno a quattro giocatori in cooperativa che prendono parte a spedizioni nelle profondità del pianeta Hoxxes IV alla ricerca di Expenite, una risorse di grande valore che si trova in grande concentrazione in tale luogo.
Anche in questo caso i protagonisti sono dei nani spaziali esperti in scavi ed estrazioni minerarie, che si ritrovano alle prese con situazioni alquanto difficili, viste le minacce che emergono presto su Hoxxes IV per la sopravvivenza dei personaggi.
Nel gioco ci troviamo a raccogliere risorse, sopravvivere il più possibile e scoprire il mistero di The Greyout, celato sotto la superficie del pianeta alieno. Lo scorso agosto abbiamo visto Deep Rock Galactic: Survivor arrivare su Xbox Series X|S direttamente nel Game Pass.