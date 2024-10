Lo sciopero degli attori di videogiochi non è ancora finito, ma c'è uno sviluppo importante

Buone notizie: lo sciopero degli attori dei videogiochi potrebbe presto finire. O almeno, potrebbe avere presto degli sviluppi. Il sindacato SAG-AFTRA, che tratta l'accordo sui media interattivi che regola le performance nei videogiochi, ha infatti annunciato che i negoziati sull'accordo riprenderanno mercoledì 23 ottobre.

SAG-AFTRA e i membri del gruppo di negoziazione dei media interattivi, che comprende diverse aziende di videogiochi, hanno negoziato per quasi due anni un nuovo accordo sui media interattivi. Nel settembre dello scorso anno, i membri di SAG-AFTRA hanno votato per l'autorizzazione allo sciopero, avvertendo che uno sciopero sarebbe stato imminente se le due parti non fossero riuscite a raggiungere un accordo. Quest'estate, uno sciopero è stato formalmente autorizzato e i membri di SAG-AFTRA hanno iniziato lo sciopero il 26 luglio.

Immagine dallo sciopero

Il fallimento dei negoziati è ruotato attorno alle protezioni dei lavoratori riguardo all'uso dell'intelligenza artificiale. SAG-AFTRA ha affermato che il comitato di negoziazione si è rifiutato di concedere protezioni sia agli attori vocali che a quelli di movimento. Le società di negoziazione hanno negato le accuse, affermando che le protezioni offerte erano in linea con gli standard del settore.

I negoziati riprendono poco dopo che SAG-AFTRA ha annunciato di aver aggiunto League of Legends all'elenco dei giochi colpiti dallo sciopero. Il sindacato ha presentato un reclamo di pratica sleale contro Formosa Entertainment, l'azienda che fornisce servizi di doppiaggio per League e altri titoli sviluppati da Riot Games. SAG-AFTRA ha affermato che l'azienda ha tentato di aggirare lo sciopero assumendo talenti non sindacalizzati.

Staremo a vedere come la situazione evolverà. Al momento, le aziende che trattano con SAG-AFTRA sono Activision Productions Inc., Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Llama Productions LLC, Take 2 Productions Inc. e WB Games Inc.

Né SAG-AFTRA né i membri del gruppo di negoziazione hanno ad oggi rilasciato ulteriori commenti. Voi che cosa ne pensate? Appoggiate le rivendicazioni degli attori? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.