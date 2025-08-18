L'SSD Fanxiang S880E per PS5 e PC da 7.100 MB/s è a bassissimo prezzo con i coupon di AliExpress

Dal 18 agosto e fino al 27 agosto sono disponibili le promozioni di AliExpress su una grande selezione di prodotti tecnologici, come ad esempio l'SSD Fanxiang S880E compatibile sia con PC che con PS5. Potete ottenere un intero TB in più per la vostra macchina da gioco a soli 53,52€. Il prezzo regolare per l'SSD in rete è di circa 70€ di norma, ma con lo sconto di AliExpress e il coupon "ITBTS05" oppure il coupon "MULTI5" (se uno non funziona, provate l'altro, sono validi fino a esaurimento scorte) potete ottenere il meglio dalla promozione.

Potete trovare la pagina di AliExpress per l'SSD Fanxiang S880E da 1 TB a questo indirizzo. Il prodotto è venduto direttamente dal produttore Faxiang e la consegna rapida è prevista entro il primo di settembre con 960 giorni per i resi gratuiti.