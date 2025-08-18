0

L'SSD Fanxiang S880E per PS5 e PC da 7.100 MB/s è a bassissimo prezzo con i coupon di AliExpress

AliExpress ha reso disponibile una promozione molto interessante per chi cerca un SSD per PC e PS5: il modello Fanxiang S880E da 7.100 MB/s si trova ora a bassissimo prezzo con questi coupon.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/08/2025
SSD Fanxiang S880E e il prezzo da 53€

Dal 18 agosto e fino al 27 agosto sono disponibili le promozioni di AliExpress su una grande selezione di prodotti tecnologici, come ad esempio l'SSD Fanxiang S880E compatibile sia con PC che con PS5. Potete ottenere un intero TB in più per la vostra macchina da gioco a soli 53,52€. Il prezzo regolare per l'SSD in rete è di circa 70€ di norma, ma con lo sconto di AliExpress e il coupon "ITBTS05" oppure il coupon "MULTI5" (se uno non funziona, provate l'altro, sono validi fino a esaurimento scorte) potete ottenere il meglio dalla promozione.

Potete trovare la pagina di AliExpress per l'SSD Fanxiang S880E da 1 TB a questo indirizzo. Il prodotto è venduto direttamente dal produttore Faxiang e la consegna rapida è prevista entro il primo di settembre con 960 giorni per i resi gratuiti.

Le caratteristiche dell'SSD Fanxiang S880E

Questa memoria per computer e PS5 è disponibile su AliExpress in più formati, da 1 TB, 2 TB e 4 TB, sia con che senza dissipatore. Il modello a cui vi manda il link poco sopra è quello più economico (1 TB senza dissipatore) ma in caso potete scegliere altri modelli con i pulsanti presenti nella pagina.

L'SSD Fanxiang S880E è compatibile anche con PS5
L'SSD Fanxiang S880E è compatibile anche con PS5

Il modello in promozione garantisce una velocità di lettura fino a 7.100 MB / s, ovvero oltre i livelli minimi richiesti da Sony per la compatibilità con PlayStation 5. Si tratta di un SSD di tipo NVMe PCle 4.0x4 con 5 anni di garanzia.

