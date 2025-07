La moto di Code Vein 2 è stata presentata in video e ne esiste una versione reale

Bandai Namco ha pubblicato un video per presentare la moto di Code Vein 2, il veicolo che potremo usare nel gioco per esplorare liberamente gli scenari, coprendo anche lunghe distanze, è di cui è stata realizzata una versione reale.

Richiamabile tramite un incantesimo di evocazione, la motocicletta ci permetterà di girare all'interno dell'open world del gioco e scoprirne gli immancabili segreti, mentre seguiamo le vicende dei protagonisti dell'avventura.

Potremo utilizzare il veicolo in questione in qualsiasi momento, tranne quando ci troveremo a visitare i dungeon di Code Vein 2, sezioni dedicate ovviamente al combattimento in cui avremo modo di dar fondo alle nostre abilità, facendo però attenzione agli avversari.

Tornando alla riproduzione reale della moto, Bandai Namco la porterà in giro per gli eventi al fine di mostrarla al pubblico: i visitatori del San Diego Comic Con, del Pax West e del New York Comic Con avranno modo di ammirarla e montarci sopra per una foto.