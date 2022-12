Dying Light 2: il nuovo update gratis porta gli strumenti di modding ufficiali

Dying Light 2 ha ricevuto oggi un aggiornamento gratuito su PC che aggiunge, in particolare, gli strumenti di modding ufficiali, consentendo così ai giocatori di poterli utilizzare per creare nuovi contenuti in maniera più comoda e sicura.

Questi tools arrivano da una collaborazione stipulata tra Techland e mod.io, compagnia specializzata proprio nel consentire un'integrazione più organica delle potenzialità creative affidate agli utenti con il codice standard dei giochi.

In questo modo, anche Dying Light 2 segue la strada del primo Dying Light, che aveva offerto in precedenza una tipologia simile di strumentazione per la creazione di contenuti.

Con il rilascio di questo aggiornamento possiamo dunque aspettarci un notevole incremento nella produzione di mod e soprattutto una loro costruzione e applicazione più semplici. Questo non tanto in termini di lavoro da effettuare, perché la costruzione di contenuti richiede comunque molto tempo, dedizione e qualche conoscenza tecnica, quanto piuttosto come comodità di utilizzo, rientrando all'interno di un percorso "ufficiale" e riconosciuto dagli sviluppatori.

Per celebrare il lancio dei tool, Techland ha anche lanciato una competizione dedicata e chiamata "Shape Your City": in base a questa, i giocatori/modder possono competere per ottenere vari premi all'interno di un montepremi da 55.000 dollari, cercando di presentare mappe e storie generate da utenti che siano più convincenti possibile.

Il termine massimo è il 20 gennaio 2023 per presentare il proprio progetto, con i vincitori del concorso che verranno poi annunciati il 2 febbraio 2023. Per il momento, il supporto ufficiale per le mod è disponibile solo su PC ma il team di sviluppo ha intenzione di estenderlo anche alle console, nel prossimo futuro. Noi giorni scorsi, abbiamo visto l'update 1.23 disponibile per la patch 1.8.1.