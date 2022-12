ASUS: gli sconti di Natale per il ROG Phone 6 e 6D sono ora disponibili

Il Natale si avvicina e le offerte sui migliori prodotti di tecnologia continuano a spuntare. Ora, ad esempio, ASUS ci propone nuove offerte , una delle quali è dedicata al ROG Phone 6 nel modello da 12+256 GB. Invece di 1.099€ lo smartphone è ora disponibile a 1.019€ . Non è da ignorare inoltre lo sconto per il modello ROG Phone 6D , nel modello da 12+256 GB, che costa solo 919€ invece di 999€.

ROG Phone 6D

Asus ROG Phone 6D e 6D Ultimate

ROG Phone 6D, in sconto a questo indirizzo, è equipaggiato con Dimensity 9000+ 5G. Con una velocità della CPU fino a 3,2 GHz, il chipset offre un'esperienza 5G all'avanguardia per dispositivi mobile.

La serie ROG Phone 6D è dotata di un display AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici a 165 Hz con una frequenza di campionamento touch di 720 Hz. Il display può essere impostato su 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz o 165 Hz a seconda delle preferenze. Per quanto riguarda il comparto fotografico, è presente un sistema a tripla fotocamera con una fotocamera principale grandangolare Sony IMX766 da 50 MP, una seconda fotocamera ultrawide da 13 MP e una fotocamera macro. Le funzioni software migliorate includono la modalità video HDR10+ e una fotocamera frontale da 12 MP.

ROG Phone 6D è dotato del sistema audio GameFX, con doppi altoparlanti e jack per cuffie da 3,5 mm. Il suono è stato ottimizzato in collaborazione con il pioniere svedese dell'audio digitale Dirac. Presenta anche l'audio spaziale Dirac Virtuo, che utilizza algoritmi brevettati per consentire un suono stereo coinvolgente e migliorando la qualità audio complessiva degli altoparlanti.

La batteria della serie 6D è da 6000 mAh e dotata di funzioni avanzate che ne migliorano le prestazioni e ne prolungano la durata, con un adattatore HyperCharge da 65 watt per la ricarica rapida incluso nella confezione.