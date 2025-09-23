Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 si presentano di nuovo con un ricco trailer panoramico

Nintendo ha pubblicato un trailer panoramico di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, la raccolta dei due capolavori usciti originariamente su Nintendo Wii e in arrivo su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. La prima parte del filmato è dedicata a Super Mario Galaxy e mostra Mario che viaggia tra i pianeti, la seconda è dedicata a Super Mario Galaxy 2 ed evidenzia l'aggiunta di Yoshi come compagno di avventure.