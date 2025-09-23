13

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 si presentano di nuovo con un ricco trailer panoramico

Fate spazio a un po' di Mario nella vostra vita grazie al trailer panoramico di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   23/09/2025
Mario con una stella in mano
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
News Video Immagini

Nintendo ha pubblicato un trailer panoramico di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, la raccolta dei due capolavori usciti originariamente su Nintendo Wii e in arrivo su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. La prima parte del filmato è dedicata a Super Mario Galaxy e mostra Mario che viaggia tra i pianeti, la seconda è dedicata a Super Mario Galaxy 2 ed evidenzia l'aggiunta di Yoshi come compagno di avventure.

Il trailer

Entrambi i giochi vedono la solita Principessa Peach nei guai, con Mario che parte al salvataggio. Riuscirà l'idraulico italiano a fermare Bowser nello spazio?

Uno dei focus del video è sui potenziamenti di Mario, di cui vengono mostrate le diverse trasformazioni. Il trailer mette anche in risalto le meccaniche di gioco uniche basate sulla gravità, che permettono a Mario di camminare su pareti e soffitti dei vari pianeti.

Super Mario Galaxy 1+2 riceverà un aggiornamento gratuito per Nintendo Switch 2 con miglioramenti e novità Super Mario Galaxy 1+2 riceverà un aggiornamento gratuito per Nintendo Switch 2 con miglioramenti e novità

Vengono illustrate anche le novità delle versioni Switch.

  • Modalità Assistita: Serve per aiutare i giocatori meno esperti, offrendo più energia e facilitando il superamento dei livelli.
  • Gioco Cooperativo: modalità per due giocatori in cui un utente controlla Mario e l'altro può aiutarlo raccogliendo oggetti e bloccando i nemici.
  • Colonna Sonora: i giocatori avranno la possibilità di ascoltare le colonne sonore complete di entrambi i giochi.
  • Compatibilità con gli Amiibo, tra i quali i nuovi "Mario e Sfavillotto" e "Rosalinda e Sfavillotti" che, se utilizzati, sbloccheranno potenziamenti nel gioco.

Infine, vi ricordiamo la data d'uscita ufficiale di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2: il 2 ottobre 2025.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 si presentano di nuovo con un ricco trailer panoramico