Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 si presentano di nuovo con un ricco trailer panoramico

Nintendo ha pubblicato un trailer panoramico di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, la raccolta dei due capolavori usciti originariamente su Nintendo Wii e in arrivo su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. La prima parte del filmato è dedicata a Super Mario Galaxy e mostra Mario che viaggia tra i pianeti, la seconda è dedicata a Super Mario Galaxy 2 ed evidenzia l'aggiunta di Yoshi come compagno di avventure.
Il trailer
Entrambi i giochi vedono la solita Principessa Peach nei guai, con Mario che parte al salvataggio. Riuscirà l'idraulico italiano a fermare Bowser nello spazio?
Uno dei focus del video è sui potenziamenti di Mario, di cui vengono mostrate le diverse trasformazioni. Il trailer mette anche in risalto le meccaniche di gioco uniche basate sulla gravità, che permettono a Mario di camminare su pareti e soffitti dei vari pianeti.
Vengono illustrate anche le novità delle versioni Switch.
- Modalità Assistita: Serve per aiutare i giocatori meno esperti, offrendo più energia e facilitando il superamento dei livelli.
- Gioco Cooperativo: modalità per due giocatori in cui un utente controlla Mario e l'altro può aiutarlo raccogliendo oggetti e bloccando i nemici.
- Colonna Sonora: i giocatori avranno la possibilità di ascoltare le colonne sonore complete di entrambi i giochi.
- Compatibilità con gli Amiibo, tra i quali i nuovi "Mario e Sfavillotto" e "Rosalinda e Sfavillotti" che, se utilizzati, sbloccheranno potenziamenti nel gioco.
Infine, vi ricordiamo la data d'uscita ufficiale di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2: il 2 ottobre 2025.