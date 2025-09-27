Dopo 10 anni, il capolavoro Prune arriva su PC: l’autore aveva paura delle reazioni dei giocatori PC

Prune è uno di quei giochi che hanno mostrato come su sistemi mobile si possano creare delle esperienze coinvolgenti e dalla direzione artistica sublime, sfruttando le peculiarità della piattaforma. Pensate che non ha nemmeno microtransazioni, una rarità di questi tempi. Fu anche dichiarato gioco dell'anno dalla rivista Times nel 2015, in barba a hit come The Witcher 3: Wild Hunt e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Fino a oggi, Joel McDonald, l'autore, aveva avuto paura di convertirlo per PC. Il motivo? Temeva le reazioni dei giocatori della piattaforma, in particolare su Steam, che spesso si sono dimostrati avversi ai giochi provenienti dal mondo mobile. Ora, invece, ha annunciato il lancio.
Cosa lo ha convinto?
A convincere McDonald è stato Monument Valley, altra hit mobile arrivata su PC in tempi recenti, che ha ricevuto un'accoglienza tutt'altro che negativa.
Qualcuno gli ha fatto notare che non è scontato che i giochi provenienti da mobile vengano criticati aspramente soltanto per la loro provenienza, riportandogli l'esempio di Year Walk di Simogo, che ha il 92% di recensioni positive.
Paure infondate a parte, attualmente Prune è acquistabile su Steam per 7,79 euro (4,82 euro in offerta lancio). Di cosa si tratta?
Sostanzialmente è un gioco in cui bisogna far crescere delle piante, che puntano sempre verso il sole, potandole quando necessario. È un'esperienza meditativa, dallo stile visivo che ricorda la pittura classica giapponese. È breve e molto focalizzato, ma allo stesso tempo è un titolo particolare e affascinante, che possiamo definire una piccola opera d'arte. Lo trovate su Steam.