Dopo 10 anni, il capolavoro Prune arriva su PC: l’autore aveva paura delle reazioni dei giocatori PC

Prune è uno di quei giochi che hanno mostrato come su sistemi mobile si possano creare delle esperienze coinvolgenti e dalla direzione artistica sublime, sfruttando le peculiarità della piattaforma. Pensate che non ha nemmeno microtransazioni, una rarità di questi tempi. Fu anche dichiarato gioco dell'anno dalla rivista Times nel 2015, in barba a hit come The Witcher 3: Wild Hunt e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Fino a oggi, Joel McDonald, l'autore, aveva avuto paura di convertirlo per PC. Il motivo? Temeva le reazioni dei giocatori della piattaforma, in particolare su Steam, che spesso si sono dimostrati avversi ai giochi provenienti dal mondo mobile. Ora, invece, ha annunciato il lancio.