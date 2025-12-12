Un gioco di Alien è tornato in sviluppo: si tratta di un'esperienza single player

La testata Insider Gaming dell'informatore Tom Henderson, solitamente molto affidabile, ha appreso che un nuovo videogioco basato sul franchise di Alien è tornato in sviluppo dopo un periodo di stop. Stando a quanto riportato, si tratta di un survival horror arcade single-player in cui i giocatori devono cercare di sopravvivere a bordo di una stazione spaziale che versa in stato di abbandono. Dovranno evitare xenomorfi e truppe speciali. Le fonti di Insider Gaming lo hanno descritto come "Shadow of the Tomb Raider con gli xenomorfi".

Una lunga lavorazione

Secondo le fonti, il gioco è in lavorazione almeno dal 2020 e ha preso diversi nomi. Se ne parlò per la prima volta nel 2022, quando fu svelato che aveva come nome in codice "Marathon", oltre ad altri che non vengono svelati per non esporre le fonti. Quindi fu cancellato, per essere poi ripreso. Attualmente ci starebbe lavorando Eidos Montréal, lo studio di Marvel's Guardians of the Galaxy, degli ultimi Deus Ex e di Shadow of the Tomb Raider.

Sigourney Weaver tornerà a interpretare Ripley?

Per quanto riguarda il gameplay, mescola combattimenti, piattaforme e puzzle da risolvere. I giocatori dovranno fare affidamento su furtività, gestione delle risorse e capacità di risoluzione dei problemi, con puzzle che vanno dalla riparazione di macchinari alla decodifica di codici. Durante i combattimenti, i nemici non attaccheranno alla cieca: l'IA è progettata per adattarsi e reagire alle tattiche del giocatore.

I documenti visionati dall'informatore svelano almeno tre personaggi che saranno presenti nel gioco: Aubrey, la protagonista, è un'ingegnere capace di usare oggetti come rampini e stivali magnetici; Ryuzo è un nuovo personaggio che usa la stazione spaziale come fortezza personale ed è probabilmente una sorta di antagonista; infine c'è Ripley. La speranza è che possa essere interpretata da Sigourney Weaver, anche se per ora il team ha avuto soltanto dei contatti preliminari con l'attrice.

Parlando di cifre, il budget iniziale del gioco è inferiore a 75 milioni di dollari, ma più alto rispetto ai 30 milioni stimati qualche anno fa. L'uscita è prevista per il 2028 su tutte le principali piattaforme. Tuttavia viene sottolineato che il progetto è ancora nelle prime fasi di sviluppo, quindi la data e altri dettagli potrebbero cambiare. Le fonti affermano comunque che lo stato attuale del gioco è positivo.

Né Eidos Montréal né Embracer hanno risposto alle richieste di commento sulla vicenda.