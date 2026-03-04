L'action stealth Ereban: Shadow Legacy arriva anche su PS5 e Xbox Series X|S

Selecta Play e gli sviluppatoridi Baby Robot Games hanno annunciato che Ereban: Shadow Legacy arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S. Disponibile su PC già dall'aprile del 2024, questa avventura che mescola furtività e azione sarà disponibile sulle console di Sony e Microsoft a partire dal 16 aprile.
Su PS5 il gioco sarà pubblicato anche in edizione fisica, sia standard sia Collector's Edition, Quest'ultima includerà la colonna sonora originale, un portachiave ispirato alla maschera di Ayana, tre cartoline da collezione, due toppe adesive e un box da collezione. I prezzi non sono ancora stati comunicati.
Cos'è Ereban: Shadow Legacy?
Ereban: Shadow Legacy è un'avventura stealth ambientata in un universo sci‑fi morente. Il gioco ci mette nei panni di Ayana, ultima discendente degli Ereban, una razza capace di manipolare le ombre. Ogni livello può essere affrontato in modo letale o non letale, con scelte che influenzano il percorso narrativo e l'identità della protagonista.
Il gameplay combina agilità, gadget tecnologici e poteri mistici, tra cui la Shadow Merge, abilità che permette di fondersi con le ombre per muoversi inosservati, scalare pareti o colpire di sorpresa. L'avventura si snoda tra rovine di città abbandonate, strutture futuristiche e templi antichi, mentre Ayana indaga sui segreti di Helios, una megacorporazione dal passato oscuro.
Come evidenziato nella nostra recensione, Ereban: Shadow Legacy è uno stealth game solido e ben costruito, con meccaniche furtive efficaci e alcune sequenze d'impatto, ma anche segnato da una narrazione poco incisiva e da una certa mancanza di originalità.