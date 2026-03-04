L'action stealth Ereban: Shadow Legacy arriva anche su PS5 e Xbox Series X|S

Selecta Play e gli sviluppatoridi Baby Robot Games hanno annunciato che Ereban: Shadow Legacy arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S. Disponibile su PC già dall'aprile del 2024, questa avventura che mescola furtività e azione sarà disponibile sulle console di Sony e Microsoft a partire dal 16 aprile.

Su PS5 il gioco sarà pubblicato anche in edizione fisica, sia standard sia Collector's Edition, Quest'ultima includerà la colonna sonora originale, un portachiave ispirato alla maschera di Ayana, tre cartoline da collezione, due toppe adesive e un box da collezione. I prezzi non sono ancora stati comunicati.