Rotwood annunciato e disponibile su Nintendo Switch 2 oggi, nuovo gioco del team di Don't Starve

Klei Entertainment ha lanciato oggi a sorpresa il suo Rotwood anche su Nintendo Switch 2 con un'esclusiva console: vediamo il nuovo trailer per il gioco dagli autori di Don't Starve.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   03/03/2026
La copertina di Rotwood
Rotwood
Rotwood
Klei Entertainment ha annunciato l'arrivo di Rotwood, il suo nuovo gioco, anche su Nintendo Switch 2 in occasione del Nintendo Indie World, mettendolo a disposizione già da oggi: si tratta di una specie di picchiaduro a scorrimento cooperativo con elementi da gioco di ruolo, caratterizzato dalla solita stilosa grafica in 2D.

Arrivando dallo studio responsabile di Don't Starve e Mark of the Ninja, pesto Rotwood diventa subito un sorvegliato speciale nell'ambito delle produzioni indie, ma su PC la questione è già nota da tempo.

Il gioco è disponibile in accesso anticipato dall'aprile del 2024 su Steam e arriva oggi stesso anche su Nintendo Switch 2 attraverso uno shadow drop decisamente sorprendente.

Tipo un picchiaduro a scorrimento

Scegli la tua arma, padroneggia un variegato sistema di combattimento e rifinisci le tue build, dice la descrizione ufficiale di Rotwood, che mischia alcuni elementi tipici del gioco di ruolo con una meccanica che sembra riprendere i classici picchiaduro a scorrimento in 2D.

A tutto questo si aggiunge anche la dinamica di gameplay in multiplayer cooperativo, che rende ancora più coinvolgenti le sessioni a caccia di nemici mostruosi.

Rotwood, trailer d'annuncio: è il nuovo hack & slash di Klei Entertainment Rotwood, trailer d'annuncio: è il nuovo hack & slash di Klei Entertainment

In Rotwood ci troviamo ad affrontare creature corrotte attraverso pericolose foreste, giocando in solitaria o insieme a un massimo di tre amici in locale o online.

Per progredire, oltre a raccogliere bottini sempre più ricchi, dovremo anche migliorare come giocatori, affrontando impegnativi scontri con i boss che richiedono pratica e abilità.

