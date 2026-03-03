Rotwood annunciato e disponibile su Nintendo Switch 2 oggi, nuovo gioco del team di Don't Starve

Klei Entertainment ha annunciato l'arrivo di Rotwood, il suo nuovo gioco, anche su Nintendo Switch 2 in occasione del Nintendo Indie World, mettendolo a disposizione già da oggi: si tratta di una specie di picchiaduro a scorrimento cooperativo con elementi da gioco di ruolo, caratterizzato dalla solita stilosa grafica in 2D.
Arrivando dallo studio responsabile di Don't Starve e Mark of the Ninja, pesto Rotwood diventa subito un sorvegliato speciale nell'ambito delle produzioni indie, ma su PC la questione è già nota da tempo.
Il gioco è disponibile in accesso anticipato dall'aprile del 2024 su Steam e arriva oggi stesso anche su Nintendo Switch 2 attraverso uno shadow drop decisamente sorprendente.
Tipo un picchiaduro a scorrimento
Scegli la tua arma, padroneggia un variegato sistema di combattimento e rifinisci le tue build, dice la descrizione ufficiale di Rotwood, che mischia alcuni elementi tipici del gioco di ruolo con una meccanica che sembra riprendere i classici picchiaduro a scorrimento in 2D.
A tutto questo si aggiunge anche la dinamica di gameplay in multiplayer cooperativo, che rende ancora più coinvolgenti le sessioni a caccia di nemici mostruosi.
In Rotwood ci troviamo ad affrontare creature corrotte attraverso pericolose foreste, giocando in solitaria o insieme a un massimo di tre amici in locale o online.
Per progredire, oltre a raccogliere bottini sempre più ricchi, dovremo anche migliorare come giocatori, affrontando impegnativi scontri con i boss che richiedono pratica e abilità.