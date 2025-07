Apple lancerà il nuovo iPhone 17e: lo smartphone economico arriverà in primavera

Apple sarebbe pronta a introdurre la nuova generazione dei suoi smartphone "economici", ovvero l'iPhone 17e. Dopo diverse voci in merito, le nuove indiscrezioni riportate dal quotidiano coreano The Elec confermano ulteriormente la linea "e". Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali, quindi vi aggiorneremo in caso di conferme. Vediamo meglio tutti i dettagli.