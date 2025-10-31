OnePlus 15T: il nuovo smartphone potrebbe avere una batteria da 7.000 mAh, secondo un leak

A seguire l'arrivo di OnePlus 15, il cui debutto è previsto per il 13 novembre, sarà successivamente un modello più compatto ma dalle caratteristiche davvero allettanti: OnePlus 15T . Secondo alcune indiscrezioni, infatti, questo smartphone adotterà alcune delle specifiche presenti sul modello principale, partendo dal processore. Oltre ad essere più compatto, anche la batteria potrebbe essere sorprendente . Ovviamente specifichiamo che si tratta di informazioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme ufficiali.

Le caratteristiche dello smartphone OnePlus 15T

Le indiscrezioni sono state riportate dal leaker Digital Chat Station attraverso un post sul profilo Weibo. Prima di tutto, il processore resterà invariato rispetto a OnePlus 15, quindi anche questo modello adotterà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Come dicevamo prima, però, lo smartphone dovrebbe presentare dimensioni più compatte, con uno schermo OLED da 6,31" e risoluzione 1.5K. Inoltre, il display piatto sarebbe circondato da cornici di uguali dimensioni su ogni lato, mentre un sensore ultrasonico per le impronte digitali dovrebbe essere integrato nello schermo.

Le indiscrezioni sul modello OnePlus 15T

Tuttavia, ad attirare maggiormente l'attenzione è la batteria, considerando il prodotto in sé: dovrebbe essere infatti in silicio-carbonio con una capacità di circa 7.000 mAh. Scriviamo questa cifra perché il prototipo ingegneristico in fase di test presenta numeri di modello che iniziano con "7", ma ovviamente vi aggiorneremo in caso di novità.

Il leaker ha anche rivelato che il telefono avrà un grado di protezione IP68. Inoltre, sempre secondo alcune indiscrezioni precedenti, il comparto fotografico dovrebbe includere un obiettivo ultra-grandangolare, ma anche in questo caso restiamo in attesa di informazioni più concrete.