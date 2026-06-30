Logitech G diventa partner ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 4, contenuti e periferiche esclusive

Logitech G ha annunciato una nuova collaborazione ufficiale con Call of Duty: Modern Warfare 4, diventando partner per le periferiche PC del prossimo capitolo della celebre serie. L'accordo nasce con l'obiettivo di offrire ai giocatori un'esperienza più coinvolgente, mettendo a disposizione strumenti pensati per migliorare prestazioni, precisione e immersione durante ogni partita.
Grazie alla partnership, la gamma di prodotti Logitech G, composta da mouse, tastiere, cuffie e altri accessori gaming, sarà collegata direttamente al mondo di Modern Warfare 4. Inoltre, la linea di cuffie Logitech G ASTRO ricoprirà il ruolo di Official Headset Partner del gioco, continuando una tradizione dedicata al comfort e alle prestazioni nel settore gaming.
All'interno della collaborazione fra Logitech G e Call of Duty: Modern Warfare 4
La collaborazione prevede diverse iniziative rivolte alla community attraverso il progetto Play for Prestige. I giocatori potranno ottenere contenuti esclusivi ispirati a Logitech G, tra cui elementi estetici per gli operatori come progetti arma, accessori e carte identificative. Sono inoltre previsti eventi dedicati alla community, attività con creator e competizioni pensate per coinvolgere i fan.
Un altro elemento centrale riguarda il supporto ai creator grazie alle soluzioni offerte da Streamlabs. La partnership includerà strumenti per lo streaming come overlay basati sull'intelligenza artificiale, sistemi per raccogliere automaticamente i momenti migliori delle partite, automazioni personalizzate e funzioni interattive ispirate all'universo di Modern Warfare 4.
Integrazioni e non solo tra Logitech G e Call of Duty
Le periferiche Logitech G potranno inoltre sfruttare integrazioni con LIGHTSYNC RGB e profili audio personalizzati tramite G HUB, permettendo agli utenti di configurare illuminazione, impostazioni sonore e altre funzioni in modo più avanzato.
Logitech G e il marchio ASTRO hanno una lunga esperienza nel mondo del gaming, con prodotti utilizzati da appassionati e giocatori professionisti. La nuova collaborazione con Modern Warfare 4 punta a continuare questa storia, offrendo strumenti dedicati sia a chi gioca per divertimento sia a chi cerca prestazioni competitive. Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile dal 23 ottobre 2026.
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