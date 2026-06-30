Logitech G diventa partner ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 4, contenuti e periferiche esclusive

Logitech G ha annunciato una nuova collaborazione ufficiale con Call of Duty: Modern Warfare 4, diventando partner per le periferiche PC del prossimo capitolo della celebre serie. L'accordo nasce con l'obiettivo di offrire ai giocatori un'esperienza più coinvolgente, mettendo a disposizione strumenti pensati per migliorare prestazioni, precisione e immersione durante ogni partita. Grazie alla partnership, la gamma di prodotti Logitech G, composta da mouse, tastiere, cuffie e altri accessori gaming, sarà collegata direttamente al mondo di Modern Warfare 4. Inoltre, la linea di cuffie Logitech G ASTRO ricoprirà il ruolo di Official Headset Partner del gioco, continuando una tradizione dedicata al comfort e alle prestazioni nel settore gaming.

All'interno della collaborazione fra Logitech G e Call of Duty: Modern Warfare 4 La collaborazione prevede diverse iniziative rivolte alla community attraverso il progetto Play for Prestige. I giocatori potranno ottenere contenuti esclusivi ispirati a Logitech G, tra cui elementi estetici per gli operatori come progetti arma, accessori e carte identificative. Sono inoltre previsti eventi dedicati alla community, attività con creator e competizioni pensate per coinvolgere i fan. Call of Duty: Modern Warfare 4 viene pubblicizzato dicendoci che "non è su Game Pass" Un altro elemento centrale riguarda il supporto ai creator grazie alle soluzioni offerte da Streamlabs. La partnership includerà strumenti per lo streaming come overlay basati sull'intelligenza artificiale, sistemi per raccogliere automaticamente i momenti migliori delle partite, automazioni personalizzate e funzioni interattive ispirate all'universo di Modern Warfare 4.

Integrazioni e non solo tra Logitech G e Call of Duty Le periferiche Logitech G potranno inoltre sfruttare integrazioni con LIGHTSYNC RGB e profili audio personalizzati tramite G HUB, permettendo agli utenti di configurare illuminazione, impostazioni sonore e altre funzioni in modo più avanzato. Cuffie Logitech G Astro A50 Logitech G e il marchio ASTRO hanno una lunga esperienza nel mondo del gaming, con prodotti utilizzati da appassionati e giocatori professionisti. La nuova collaborazione con Modern Warfare 4 punta a continuare questa storia, offrendo strumenti dedicati sia a chi gioca per divertimento sia a chi cerca prestazioni competitive. Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile dal 23 ottobre 2026.