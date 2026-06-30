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L'accesso anticipato a GTA 6 non esiste: attenzione alle truffe online

Pare che online si possano trovare in vendita dei fantomatici pacchetti con accesso anticipato a GTA 6 ma questo non esiste ufficialmente, dunque si tratta di truffe da cui stare alla larga.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   30/06/2026
Jason e Lucia in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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A quanto pare, qualcuno sta cercando di approfittare della grande mania collettiva per GTA 6 rivendendo un fantomatico accesso anticipato al gioco di Rockstar Games, che però non offre nulla del genere, visto che non è prevista alcuna possibilità di avviare il gioco prima della data di uscita, fissata per il 19 novembre.

Contrariamente a quanto sta diventando ormai uno standard, come abbiamo visto di recente anche per Control Resonant e Gears of War: E-Day, nessuna edizione di GTA 6 garantisce l'accesso anticipato al gioco, eppure da qualche parte è possibile vedere pubblicizzata questa possibilità.

Si tratta chiaramente di truffe, dunque c'è da fare attenzione: in base a quanto riferito da anche da Gamespot, sembra che alcuni siti stiano promettendo degli accessi prioritari al gioco, ma non si tratta di possibilità reali.

Nessun pacchetto speciale per giocare prima

Non esiste alcun accesso anticipato o trattamento "VIP" per poter provare GTA 6 in anticipo rispetto alla data di uscita fissata per il 19 novembre, e il fatto che vengano elaborate delle truffe appositamente su questo fa capire bene la portata del nuovo gioco Rockstar Games.

A quanto pare, ci sono alcuni siti che vendono delle specie di pacchetti speciali che consentirebbero un accesso anticipato al gioco, spesso con pagamento attraverso criptovaluta, cosa che di per sé è già un notevole campanello di allarme.

GTA 6 potrebbe avere una modalità a 60 FPS su PS5 e Xbox, ma forse non al lancio GTA 6 potrebbe avere una modalità a 60 FPS su PS5 e Xbox, ma forse non al lancio

Come riferito anche dagli specialisti di Malwarebytes, questi siti offrono solitamente prodotti come "VIP Digital Access" o "Exclusive Early Access Preview" a GTA 6, attraverso siti piuttosto elaborati e credibili, o addirittura partnership con Mr. Beast collegate al lancio del gioco.

Si tratta di truffe piuttosto palesi, ma è possibile che qualcuno possa caderci, considerando anche la quantità di utenti che possono essere interessati a GTA 6, anche senza essere particolarmente esperti di videogiochi o dinamiche di prevendita legate a questi.

D'altra parte, abbiamo visto che GTA 6 è il gioco più venduto su PS Store in ogni singola regione al mondo e che addirittura i bagarini rivendono le prenotazioni di GTA 6 a prezzo maggiorato e la gente le compra.

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