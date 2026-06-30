L'accesso anticipato a GTA 6 non esiste: attenzione alle truffe online

A quanto pare, qualcuno sta cercando di approfittare della grande mania collettiva per GTA 6 rivendendo un fantomatico accesso anticipato al gioco di Rockstar Games, che però non offre nulla del genere, visto che non è prevista alcuna possibilità di avviare il gioco prima della data di uscita, fissata per il 19 novembre.

Contrariamente a quanto sta diventando ormai uno standard, come abbiamo visto di recente anche per Control Resonant e Gears of War: E-Day, nessuna edizione di GTA 6 garantisce l'accesso anticipato al gioco, eppure da qualche parte è possibile vedere pubblicizzata questa possibilità.

Si tratta chiaramente di truffe, dunque c'è da fare attenzione: in base a quanto riferito da anche da Gamespot, sembra che alcuni siti stiano promettendo degli accessi prioritari al gioco, ma non si tratta di possibilità reali.