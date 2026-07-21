Kingdom Hearts Collection [I~III] per Nintendo Switch 2 è disponibile in preordine su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile il preordine di Kingdom Hearts Collection [I~III] per Nintendo Switch 2 a 79,90 €. Sfortunatamente per ora non sono ancora attivi sconti; se sei interessato ugualmente, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, considerando però che l'uscita ufficiale è prevista per l'8 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.