Kingdom Hearts Collection [I~III] per Nintendo Switch 2 è disponibile in preordine su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile il preordine di Kingdom Hearts Collection [I~III] per Nintendo Switch 2 a 79,90 €. Sfortunatamente per ora non sono ancora attivi sconti; se sei interessato ugualmente, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, considerando però che l'uscita ufficiale è prevista per l'8 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un'edizione speciale
Questa edizione include diverse collezioni che ti permetteranno davvero di recuperare la saga e alcuni titoli iconici, tra cui:
- Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX-
- Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue
- Kingdom Hearts χ Back Cover (film)
- Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A fragmentary passage -
- Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC)
Inoltre, preordinando questo gioco otterrai un keyblade esclusivo "Blu di mezzanotte". Si tratta quindi di una raccolta perfetta sia per gli appassionati che per chiunque voglia recuperare questa saga. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.