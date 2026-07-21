Al via la produzione dei nuovi pannelli OLED tandem di Samsung destinati ai notebook con luminosità record

I nuovi schermi sono compatibili con la certificazione VESA DisplayHDR True Black 1400 , uno standard che richiede la capacità di raggiungere almeno 1400 nit di luminosità di picco quando il 10% dei pixel del pannello è attivo.

Samsung Display ha annunciato l'inizio delle forniture dei suoi nuovi pannelli OLED tandem progettati per i computer portatili, una tecnologia destinata ai notebook di fascia alta e caratterizzata da una maggiore luminosità e prestazioni migliorate.

I nuovi pannelli Samsung avranno una luminosità da record

Il produttore dichiara che i nuovi pannelli possono arrivare fino a 1600 nit di luminosità massima, anche se non sono state specificate le condizioni precise in cui viene raggiunto questo valore. L'obiettivo è offrire immagini più luminose, maggiore qualità nelle scene con elevato contrasto e una migliore esperienza durante la visione di contenuti multimediali, il lavoro creativo e l'utilizzo quotidiano.

Il primo notebook equipaggiato con questa nuova generazione di display sarà il Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition. Samsung Display presenterà ufficialmente la tecnologia durante la manifestazione K-Display 2026, organizzata a Seoul, dove saranno mostrati i nuovi pannelli OLED.