Al via la produzione dei nuovi pannelli OLED tandem di Samsung destinati ai notebook con luminosità record

Samsung Display ha annunciato l'inizio delle forniture dei suoi nuovi pannelli OLED tandem progettati per i computer portatili, una tecnologia destinata ai notebook di fascia alta e caratterizzata da una maggiore luminosità e prestazioni migliorate.
I nuovi schermi sono compatibili con la certificazione VESA DisplayHDR True Black 1400, uno standard che richiede la capacità di raggiungere almeno 1400 nit di luminosità di picco quando il 10% dei pixel del pannello è attivo.
Secondo quanto comunicato dall'azienda sudcoreana, questi display rappresentano un'evoluzione rispetto agli OLED tradizionali grazie all'utilizzo di una struttura tandem, composta da due strati OLED completi sovrapposti. Questa configurazione permette di aumentare l'efficienza del pannello e migliorarne la stabilità nel tempo
I nuovi pannelli Samsung avranno una luminosità da record
Il produttore dichiara che i nuovi pannelli possono arrivare fino a 1600 nit di luminosità massima, anche se non sono state specificate le condizioni precise in cui viene raggiunto questo valore. L'obiettivo è offrire immagini più luminose, maggiore qualità nelle scene con elevato contrasto e una migliore esperienza durante la visione di contenuti multimediali, il lavoro creativo e l'utilizzo quotidiano.
Il primo notebook equipaggiato con questa nuova generazione di display sarà il Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition. Samsung Display presenterà ufficialmente la tecnologia durante la manifestazione K-Display 2026, organizzata a Seoul, dove saranno mostrati i nuovi pannelli OLED.
Quali sono gli altri brand interessanti ai nuovi pannelli Samsung?
Oltre a Lenovo, tra i primi produttori interessati ai nuovi schermi figurano ASUS, Dell e MSI. Il debutto di questi pannelli arriva in un momento di crescita per il settore OLED applicato ai dispositivi informatici. Secondo le previsioni di mercato elaborate da OMDIA, l'utilizzo di display OLED nel comparto IT dovrebbe aumentare del 18,8% nel 2026 rispetto all'anno precedente.
Anche Apple potrebbe contribuire alla crescita del segmento: secondo alcune indiscrezioni, l'azienda starebbe preparando il suo primo MacBook dotato di tecnologia OLED. L'arrivo dei nuovi pannelli Samsung potrebbe quindi accelerare la diffusione degli schermi OLED nei notebook di fascia premium.