Xbox ha troppi giochi? Phil Spencer è felice di avere così tante carte da giocare

Come vi sarete accorti, Xbox ha davvero tanti giochi in uscita , sia nel breve, sia nel medio, sia nel lungo periodo. Phil Spencer , il capo della divisione gaming di Microsoft, ha parlato dell'argomento in una recente intervista concessa a Xbox Era, ritornando su di una vecchia battuta fatta con la stessa testata e affermando che la situazione gli piace, perché apprezza di avere così tante carte da giocare .

Dare le carte

L'intervistatore ha chiesto a Spencer: "L'ultima volta che sei stato qui, abbiamo scherzato con te sul fatto che ci fossero troppi giochi e tu hai risposto che non possono mai esserci troppi giochi. Ora è arrivato il 2025 e mi dispiace dirtelo, ma ora ci sono davvero troppi giochi; perché ce n'è una quantità enorme in arrivo quest'anno solo da voi, senza considerare tutto il resto."

Doom: The Dark Ages è in arrivo a breve

La domanda ha poi virato sulle strategie di Xbox in merito alla gestione di questa enorme mole di lanci. Per rispondere, Spencer è partito dal rinvio di Avowed, previsto inizialmente per la fine del 2024, per spiegare come Xbox gestisce la cosa, affermando che al gioco di Obsidian è stato dato più tempo non solo per migliorarlo, ma anche per allontanarlo da Call of Duty: Black Ops 6, che ha fatto un lancio splendido in termini di numero di giocatori.

"Ma si tratta davvero di pianificare il portfolio e penso che ci stiamo ancora lavorando." Ha spiegato Spencer "Ovviamente, quando ci presentiamo agli showcase e mostriamo i giochi, le date mostrate sono quelle che ci siamo impegnati a rispettare. Ma quando guardiamo in avanti, vogliamo assicurarci che i giochi abbiano la giusta quantità di spazio, sia da una prospettiva di genere, come hai detto tu, sia che si tratti di contenuti aggiuntivi come un DLC, ad esempio Vessel of Hatred per Diablo 4, Shattered Space per Starfield, o un gioco completo. Ed è bello poter avere più carte che mai da giocare e farlo al momento giusto. Sono gli studi che lo rendono possibile, e stanno facendo un ottimo lavoro in questo momento."