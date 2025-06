Questo nuovo DualSense per PS5 sarà venduto a luglio ma in una sola città al mondo

Sony ha svelato un nuovo controller DualSense in edizione limitata per PS5 e a questo giro sembra un vero pezzo da collezione che persino i bagarini faticheranno a ottenere e rivendere a prezzi esagerati.

Il DualSense a tiratura limitata

Si tratta infatti di una versione esclusiva che sarà messa in vendita alla Esports World Cup 2025, che avrà luogo dal 10 luglio a Riyadh (Arabia Saudita).

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A occhio si tratta di un normale controller DualSense e l'unica unicità - oltre alla rarità - pare essere il colore, che richiama quello della bandiera dell'Arabia Saudita. Sulla base di quanto possiamo vedere tramite i social, non pare che ci sia una versione speciale della versione DualSense Edge. Non è inoltre stato indicato un prezzo, ma è credibile che sia quello standard di un controller DualSense, al massimo con un leggero sovrapprezzo.

Sebbene ci paia difficile che qualcuno vada apposta a Riyadh solo per prendere il controller, ci aspettiamo che qualche acquirente decida di sfruttare la rarità di questo oggetto per piazzarlo online a prezzi esageratamente alti, ma lo scopriremo solo a luglio.

Ricordiamo infine che la Esports World Cup 2025 ospiterà oltre 2000 giocatori da 200 club mondiali e darà spazio a competizioni basate su giochi come Apex Legends, Call of Duty, Counter Strike 2, Dota 2, Fatal Fury, League of Legends, Overwatch, Tekken 8, PUBG, Rocket League, Street Fighter 6, Valorant, Rainbow 6 Siege X e non solo. L'intero evento durerà sette settimane e ha un montepremi totale di 70 milioni di dollari.