La demo di Sonic Racing: CrossWorlds ha una data, ecco quando sarà disponibile

SEGA ha annunciato la data di uscita della demo di Sonic Racing: CrossWorlds, che sarà disponibile a partire dalle 6.00 del 17 settembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, dunque con l'esclusione di PS4 e Xbox One.

La demo consentirà di provare una porzione dell'esperienza single player del nuovo gioco di guida arcade, che come sappiamo approderà anche su Nintendo Switch 2 nel corso dell'autunno e, nella sua versione completa, includerà un comparto multiplayer online.

Rispetto ai precedenti spin-off corsistici prodotti da SEGA, Sonic Racing: CrossWorlds prova a introdurre novità significative, rinnovando la formula originale ed espandendola grazie a elementi come i viaggi interdimensionali, a cui il titolo del gioco fa riferimento.

I personaggi si troveranno dunque a gareggiare all'interno di tracciati che miscelano le ambientazioni classiche della serie Sonic the Hedgehog con interpretazioni futuristiche, al fine di creare una sintesi molto particolare.