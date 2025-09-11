La demo di Sonic Racing: CrossWorlds ha una data, ecco quando sarà disponibile

SEGA ha annunciato la data di uscita della demo di Sonic Racing: CrossWorlds, che sarà disponibile a partire dalle 6.00 del 17 settembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, dunque con l'esclusione di PS4 e Xbox One.
La demo consentirà di provare una porzione dell'esperienza single player del nuovo gioco di guida arcade, che come sappiamo approderà anche su Nintendo Switch 2 nel corso dell'autunno e, nella sua versione completa, includerà un comparto multiplayer online.
Rispetto ai precedenti spin-off corsistici prodotti da SEGA, Sonic Racing: CrossWorlds prova a introdurre novità significative, rinnovando la formula originale ed espandendola grazie a elementi come i viaggi interdimensionali, a cui il titolo del gioco fa riferimento.
I personaggi si troveranno dunque a gareggiare all'interno di tracciati che miscelano le ambientazioni classiche della serie Sonic the Hedgehog con interpretazioni futuristiche, al fine di creare una sintesi molto particolare.
L'abbiamo provato!
Abbiamo provato Sonic Racing: CrossWorlds durante la Gamescom, confermando le ottime sensazioni già espresse in precedenza e la convinzione che questo possa essere il miglior episodio di sempre della saga.
Il modello di guida appare infatti solido e immediato, con l'immancabile focus sulle derapate e sul boost, ma a cambiare le carte in tavola sono proprio le piste, che con il loro design così particolare riescono a rendere le gare entusiasmanti e varie.
A ciò si aggiungono i numeri assolutamente convincenti di un roster mai così ampio, con anche tantissimi personaggi ospiti, provenienti da altri franchise, e l'interessante contorno di modalità che, come detto, includerà anche entusiasmanti sfide in multiplayer.