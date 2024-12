Quali sono stati i giochi e gli annunci più interessanti del PC Gaming Show 2024? La nuova edizione dell'evento ha presentato l'immancabile carrellata di titoli in arrivo, selezionandoli anche e soprattutto in base all'entusiasmo degli utenti. Ad aprire lo show è stato Moonlighter 2: The Endless Vault, nuovo episodio della serie sviluppata da Digital Sun. Nel gioco vestiremo i panni di Will e avremo il compito di avventurarci all'interno di mondi interconnessi nel tentativo di salvare i nosstri amici. Il nuovo trailer di Killing Floor 3 ha ribadito la vocazione action e ultraviolenta dello sparatutto a base di zombie, che punterà ad arricchire l'esperienza della celebre serie con nuovi personaggi, nuove armi, nuovi nemici e nuovi scenari da affrontare preferibilmente in cooperativa. È stata quindi annunciata la data di uscita di Citizen Sleeper 2: Starward Vector, che sarà disponibile a partire dal 31 gennaio 2025 e introdurrà diverse novità rispetto al primo episodio, a cominciare dal fatto che l'avventura potrà contare su di un'ambientazione suddivisa in diversi scenari.

I titoli più attesi L'edizione di quest'anno del PC Gaming Show si è distinta anche per il sottotitolo Most Wanted, e infatti nel corso dell'evento è stata stilata una classifica dei giochi più attesi dagli utenti PC, che ha visto trionfare in questo caso Sid Meier's Civilization VII. Ecco di seguito la top 25 completa: Sid Meier's Civilization VII DOOM: The Dark Ages Monster Hunter Wilds Slay the Spire 2 Grand Theft Auto VI Death Stranding 2: On the Beach Kingdom Come: Deliverance 2 Avowed Wanderstop The Thing: Remastered Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Light No Fire Atomfall Project 007 Skate. Witchbrook Dune: Awakening Mafia: The Old Country Menace Perfect Dark Citizen Sleeper 2: Starward Vector Crescent County Control 2 Killing Floor 3 Judas