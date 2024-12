Steel Seed è tornato a mostrarsi in video al PC Gaming Show

In occasione del PC Gaming Show è stato pubblicato un nuovo trailer di Steel Seed , il nuovo gioco di Storm in a Teacup, lo studio italiano di Lantern, Close to the Sun e N.E.R.O.

Il trailer

Steel Seed è un gioco d'azione e avventura stealth ambientato in un mondo oscuro e fantascientifico in cui l'umanità è sull'orlo dell'estinzione. Il giocatore deve unirsi alla protagonista Zoe e al suo compagno, il drone volante KOBY, per indagare i recessi di una struttura sotterranea ostile in cerca di risposte e della chiave per la sopravvivenza dell'umanità.

Visto che ci siamo, vediamo anche i requisiti di sistema PC.