Warhammer 40.000: Chaos Gate – Deathwatch annunciato per PS5, Xbox e PC

Frontier Foundry e Complex Games hanno annunciato Warhammer 40.000: Chaos Gate - Deathwatch, nuovo RPG tattico a turni e seguito di Daemonhunters del 2022.
Il titolo è in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store), ma al momento non è stata comunicata alcuna finestra di lancio. In occasione dell'annuncio sono stati diffusi i primi dettagli e un trailer introduttivo.
I primi dettagli su Deathwath
In Chaos Gate - Deathwatch i giocatori vestono i panni di un Inquisitore incaricato di guidare squadre della Deathwatch contro numerose minacce dell'universo di Warhammer 40K. La campagna ruota attorno alla difesa di un settore assediato da Genoraptor, Culto Alveare, Orki, T'au e forze del Caos, con decisioni strategiche che influenzano l'andamento delle operazioni.
Il gioco amplia le possibilità di personalizzazione rispetto al capitolo precedente: classi più definite, nuove opzioni di equipaggiamento e una gestione più flessibile delle squadre permettono approcci tattici diversificati. L'introduzione di veicoli come il Dreadnought Redemptor, il Sentinel Esploratore e il Leman Russ aggiunge ulteriori strumenti per affrontare gli scontri.
La composizione del Kill Team è centrale: è possibile reclutare specialisti provenienti da vari capitoli dell'Imperium e combinarne abilità e ruoli per adattarsi alle missioni. Il combattimento richiede attenzione al posizionamento, all'uso del terreno e alla coordinazione delle abilità. La campagna è ambientata nella distesa di Tyrian, dove sette fazioni nemiche presentano comportamenti e pressioni tattiche differenti. Per chi preferisce concentrarsi sugli scontri, la Modalità Addestramento consente di affrontare battaglie singole configurando liberamente la squadra e sperimentando nuove strategie.
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