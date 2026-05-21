Warhammer 40.000: Chaos Gate – Deathwatch annunciato per PS5, Xbox e PC

Frontier Foundry e Complex Games hanno annunciato Warhammer 40.000: Chaos Gate - Deathwatch, nuovo RPG tattico a turni e seguito di Daemonhunters del 2022.

Il titolo è in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store), ma al momento non è stata comunicata alcuna finestra di lancio. In occasione dell'annuncio sono stati diffusi i primi dettagli e un trailer introduttivo.