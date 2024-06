Ryan Gosling sarà Ghost Rider nel Marvel Cinematic Universe, stando a un report

Secondo quanto riportato da un noto scooper, Ryan Gosling sarà Ghost Rider nel Marvel Cinematic Universe: l'attore dovrebbe aver già firmato con Disney e un annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel corso del D23, che si svolgerà ad agosto.

Gosling aveva espresso tempo fa il suo desiderio di vestire i panni dello Spirito della Vendetta di casa Marvel, raccogliendo in questo caso il testimone da Nicolas Cage, che ha portato il personaggio sul grande schermo in due occasioni.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli in merito all'accordo, né tantomeno indicazioni su quando e come rivedremo Ghost Rider al cinema, ma il nome di Gosling e la sua attuale popolarità potrebbero senz'altro costituire un ottimo punto di partenza per il progetto.