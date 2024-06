Il manga Elden Ring: La Via dell'Albero Madre va in pausa, così l'autore può giocare a Shadow of the Erdtree

Elden Ring: La Via dell'Albero Madre (o The Road to the Erdtree in inglese), il manga ufficiale di stampo comico del souls-like di FromSoftware, si prenderà una piccola pausa , consentendo così all'autore Nikiichi Tobita di potersi immergere nelle terre delle ombre del DLC Shadow of the Erdtree .

Pausa per svago o un approfondito corso d'aggiornamento?

Sulla carta sembrerebbe proprio che Tobita abbia una voglia matta di giocare a Elden Ring: Shadow of the Erdtree tanto da saltare il lavoro (e magari è proprio così), ma in realtà si tratta di uno dei quei casi dove si unisce l'utile al dilettevole. In questo modo infatti l'autore potrà prendersi tutto il tempo necessario per studiare da cima a fondo la nuova avventura firmata FromSoftware, per poi probabilmente incorporare alcuni dei suoi elementi nel manga.

Per chi non lo sapesse, al contrario dei toni cupi del gioco, Elden Ring: La Via dell'Albero Madre è un manga comico, pubblicato in Italia da Panini Comics, con protagonista un improbabile eroe che dovrà vedersela con i mille pericoli dell'Interregno grazie all'aiuto di Melina e affrontare situazioni ridicole basate su quanto si vede anche nel titolo di FromSoftware. Non solo, nel corso della storia entrano in scena anche personaggi come Blaidd, Ranni,Patches e boss come Margit e Godrik. Insomma, è probabile che prima o poi vedremo anche una versione sopra le righe di Messmer e tutti gli altri personaggi chiave di Shadow of the Erdtree.

A proposito, se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree che abbiamo pubblicato ieri, in attesa del lancio del DLC fissato a dopodomani, il 21 giugno.