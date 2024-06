Black Myth: Wukong torna a mostrarsi con nuove immagini di alcuni boss del gioco

Manca poco al lancio

Come detto in apertura, mancano relativamente poche settimane al lancio di Black Myth: Wukong. Il gioco, infatti, sarà disponibile su PS5 e PC a partire dal 20 agosto, mentre la pubblicazione su Xbox Series X|S è stata recentemente posticipata a data ancora da definirsi, per dare modo agli sviluppatori di ottimizzare e rifinire questa versione.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un action GDR in terza persona in cui, nei panni del "Predestinato", dovremo avventurarci in ambientazioni ricche di fascino ma anche di insidie. Il protagonista è un abile guerriero che può avvalersi del bastone allungabile Mari per eseguire varie tecniche di combattimento, nonché sfruttare magie, abilità e un variegato repertorio di armi che otterremo nel corso dell'avventura.

Fin dai primissimi trailer il titolo di Game Sciencie ha attirato su di sé le attenzioni di moltissimi giocatori, tanto che al momento è al primo posto nella classifica dei giochi più desiderati di Steam, anche sopra a titoli molto bramati come Hollow Knight: Silksong e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.