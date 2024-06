Mario e Luigi: Fraternauti alla carica, scopriamo il nuovo GDR Nintendo

E infatti sul momento siamo stati in parecchi a pensare che quello che stavamo vedendo fosse un altro remake, giusto per completare il cerchio degli spin-off ruolistici di Super Mario: invece Mario e Luigi: Fraternauti alla carica è un titolo nuovo di zecca che promette di essere anche uno dei migliori videogiochi per Switch di quest'anno dato che uscirà il prossimo 14 novembre. Vediamo insieme perché.

Mario e Luigi nel mondo di Elettria

La prima cosa che salta letteralmente all'occhio è il look di questo nuovo Mario e Luigi, che abbraccia definitivamente il 3D con un cel shading che lo fa sembrare un cartone animato interattivo. È chiaro, come già visto in Super Mario Bros. Wonder, che gli artisti di Nintendo stiano assorbendo almeno in parte il character design più slanciato del film di Super Mario Bros. cercando al contempo un compromesso con le fantasiose visioni caricaturali nei videogiochi.

Il nuovo look in cel shading di Mario e Luigi è fantastico!

Il risultato, comunque, sembra strabello, sia nell'esplorazione che nei combattimenti: il nuovo Mario e Luigi pare fluidissimo e colorato, con una geometria decisamente complessa negli scenari visualizzati dall'alto. Il merito potrebbe andare anche a una scelta di game design molto precisa, che sembrerebbe dividere il mondo di gioco in isole scollegate, raggiungibili dalla bizzarra isola-nave Solcamari e che formano l'arcipelago di Elettria. Nel trailer abbiamo visto un continuo e insistente richiamo all'elettricità e alla tecnologia: lo stesso titolo originale Brothership è un gioco di parole che si rifà al legame fraterno dei due protagonisti, ma anche alla parola "mothership", spesso usata anche nella fantascienza per definire un'astronave ammiraglia. Sarà per questo che un'Azione Fratelli trasforma i nostri eroi in due dischi volanti?

In ogni caso, la soluzione di scomporre il mondo di gioco in molteplici biomi, piuttosto che di perseguire la moda conveniente degli open world, potrebbe pesare meno sull'hardware, garantendo un'esperienza migliore e anche una maggior varietà di scenari e situazioni. Purtroppo quel poco che sappiamo della trama non ci aiuta a contestualizzare la nuova avventura dei fratelli Mario: li vediamo finire in una specie di portale dimensionale dopo essersi stretti la mano apparentemente per caso e aver evocato una specie di potere magico. Sembra che questa volta non ci sia nessuna principessa da salvare, visto che Peach compare nel trailer insieme al cast inedito, ma non appare in pericolo: la stessa pagina ufficiale sul Nintendo Shop parla di Peach e Bowser come di vecchie conoscenze del Regno dei Funghi che potrebbero aiutarci.

È curiosa, invece, l'assenza di Dorastella, la spalla di Mario e Luigi nelle ultime quattro avventure da Viaggio al centro di Bowser in poi. Non c'è alcuna traccia di lei nel trailer, forse sostituita da Condina o Presus, personaggi inediti che appartengono al mondo di Elettria. Ciascuno di loro richiama un componente elettrico come una presa di corrente, un cavo o uno spinotto, come per esempio il trio di Skonnettieri che i nostri dovranno sconfiggere in battaglia a un certo punto dell'avventura. La varietà di personaggi unici intravisti nel trailer ci fa ben sperare per un cast pittoresco e fantasioso, possibilmente ben caratterizzato, anche se dalla storia ci aspettiamo la solita favola spensierata.