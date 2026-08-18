PlayStation svela data di uscita e prezzo di Pulse Elevate, gli altoparlanti wireless da gaming per PS5 e PC

I preordini partiranno il 1° settembre 2026 alle 10:00 (ora locale). La versione Midnight Black sarà disponibile globalmente su direct.playstation.com e presso i rivenditori aderenti, mentre la variante White verrà distribuita esclusivamente tramite direct.playstation.com negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia, Spagna e Portogallo, oltre che presso alcuni rivenditori selezionati in altre regioni.

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Sony ha annunciato la data di uscita e prezzo degli altoparlanti wireless Pulse Elevate . Arriveranno sul mercato il 12 novembre 2026 nelle colorazioni Midnight Black e White. Il prezzo di listino consigliato è di 219,99 euro .

Le caratteristiche degli altoparlanti

Presentati originariamente durante lo State of Play di settembre 2025, gli altoparlanti wireless Pulse Elevate rappresentano il primo sistema audio da scrivania da gaming sviluppato da Sony. Il prodotto nasce per offrire un'esperienza sonora iperrealistica sia in configurazioni desktop basate su PS5, PC o Mac, sia in mobilità tramite PlayStation Portal o smartphone.

Il cuore della tecnologia è costituito dai driver magnetici planari, gli stessi impiegati negli studi di registrazione, capaci di restituire un suono estremamente dettagliato lungo tutto lo spettro delle frequenze. Su PS5, l'integrazione con Tempest 3D AudioTech permette un posizionamento dei segnali audio ancora più preciso, aumentando l'immersione nei titoli compatibili. A completare il profilo sonoro ci sono woofer integrati per bassi più corposi e un panorama audio più ampio.

Gli altoparlanti includono un microfono integrato nel modulo destro, dotato di rimozione del rumore potenziata dall'IA, pensato per garantire chat vocali nitide senza l'uso delle cuffie. La connettività è affidata a PlayStation Link, che assicura latenza bassissima e trasmissione lossless, con la possibilità di collegare simultaneamente un dispositivo via Bluetooth per musica o chat.

La batteria integrata e le basi di ricarica incluse rendono le Pulse Elevate adatte sia alla scrivania sia all'uso portatile. Su PS5 e PC è possibile personalizzare l'audio tramite equalizzazione, volume e disattivazione del microfono, mentre la struttura degli altoparlanti permette un orientamento verticale o orizzontale a seconda della configurazione.