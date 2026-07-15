Jurassic World Evolution 2 è stato annunciato per Nintendo Switch 2 da Frontier Developments, con una Complete Edition che sarà disponibile a partire dal 30 luglio, a diversi anni dall'uscita del gioco su PC, PlayStation e Xbox.

"Gestisci un mondo evoluto, in continua trasformazione. Jurassic World Evolution 2: Complete Edition arriverà su Nintendo Switch 2 il 30 luglio", si legge nel post pubblicato dal team di sviluppo.

"Con tutti i dinosauri, le funzionalità e i DLC pubblicati per Jurassic World Evolution 2 dal lancio, preparati a vivere l'esperienza definitiva del gioco, ovunque tu sia." Sarà insomma un pacchetto decisamente corposo.

La scelta di portare su Nintendo Switch 2 il secondo capitolo della serie anziché il terzo è certamente legata a ragionamenti di tipo tecnico, ma chissà che in futuro Frontier non riesca a convertire anche Jurassic World Evolution 3.