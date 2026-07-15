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Jurassic World Evolution 2 è stato annunciato per Nintendo Switch 2

A diversi anni dall'uscita sulle altre piattaforme, Jurassic World Evolution 2 è stato annunciato per Nintendo Switch 2 con la Complete Edition, e sarà disponibile fra pochi giorni.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/07/2026
Un T-Rex in Jurassic World Evolution 2
Jurassic World Evolution 2
Jurassic World Evolution 2
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Jurassic World Evolution 2 è stato annunciato per Nintendo Switch 2 da Frontier Developments, con una Complete Edition che sarà disponibile a partire dal 30 luglio, a diversi anni dall'uscita del gioco su PC, PlayStation e Xbox.

"Gestisci un mondo evoluto, in continua trasformazione. Jurassic World Evolution 2: Complete Edition arriverà su Nintendo Switch 2 il 30 luglio", si legge nel post pubblicato dal team di sviluppo.

"Con tutti i dinosauri, le funzionalità e i DLC pubblicati per Jurassic World Evolution 2 dal lancio, preparati a vivere l'esperienza definitiva del gioco, ovunque tu sia." Sarà insomma un pacchetto decisamente corposo.

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La scelta di portare su Nintendo Switch 2 il secondo capitolo della serie anziché il terzo è certamente legata a ragionamenti di tipo tecnico, ma chissà che in futuro Frontier non riesca a convertire anche Jurassic World Evolution 3.

Una saga ormai consolidata

Nata nel 2018, la serie sviluppata da Frontier Developments trasforma l'esperienza della saga cinematografica in un gestionale in cui veniamo chiamati a costruire e controllare un parco tematico abitato da dinosauri: una formula che ha subito conquistato gli appassionati, e che ha premiato Jurassic World Evolution 3 con ottime vendite.

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Molto probabilmente la Complete Edition del secondo episodio sfrutterà le capacità di Nintendo Switch 2 anche sul piano degli input per consegnarci un impianto quanto più solido e preciso possibile.

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