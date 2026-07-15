Dai una svolta alle serate estive con il proiettore Xiaomi L1 con Google TV: risparmia con il codice sconto

Su AliExpress è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del proiettore L1 di casa Xiaomi tramite l'applicazione di un coupon dedicato: il codice è ITVS020 grazie al quale si attiverà uno sconto di 20€ per un costo finale d'acquisto di 204,23€. Puoi acquistarlo tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 20 e il 25 luglio.
Il proiettore Xiaomi L1 è una soluzione compatta e versatile pensata per offrire un'esperienza cinematografica immersiva direttamente a casa. Grazie al motore ottico completamente sigillato con lente ad alta definizione, garantisce immagini nitide, colori accurati e una maggiore protezione dalla polvere.
I dettagli tecnici del proiettore Xiaomi
Con una luminosità fino a 200 lumen ISO certificata SGS e una risoluzione fisica Full HD 1080p, Xiaomi L1 offre immagini dettagliate e supporta anche la riproduzione di contenuti in 4K. Il rapporto di proiezione 1,2:1 permette di creare uno schermo molto ampio, da 40 fino a 120 pollici, per un'esperienza visiva coinvolgente.
Il dispositivo integra funzioni intelligenti come la correzione trapezoidale automatica, la messa a fuoco automatica, l'allineamento intelligente dello schermo e l'evitamento automatico degli ostacoli tramite algoritmi AI. Xiaomi L1 offre anche un sistema di intrattenimento completo grazie a Google TV, con accesso a numerose app, film e programmi.