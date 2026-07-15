Dai una svolta alle serate estive con il proiettore Xiaomi L1 con Google TV: risparmia con il codice sconto

Su AliExpress è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del proiettore L1 di casa Xiaomi tramite l'applicazione di un coupon dedicato: il codice è ITVS020 grazie al quale si attiverà uno sconto di 20€ per un costo finale d'acquisto di 204,23€. Puoi acquistarlo tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 20 e il 25 luglio.

Il proiettore Xiaomi L1 è una soluzione compatta e versatile pensata per offrire un'esperienza cinematografica immersiva direttamente a casa. Grazie al motore ottico completamente sigillato con lente ad alta definizione, garantisce immagini nitide, colori accurati e una maggiore protezione dalla polvere.