Star Wars Jedi 3 è ufficialmente in sviluppo e sarà l'ultimo della saga, le parole di EA

"Abbiamo realizzato alcuni dei giochi di Star Wars di maggiore qualità e più venduti di tutti i tempi", ha dichiarato. "Questo impressionante curriculum include ovviamente i giochi di Star Wars Jedi, in cui oltre 40 milioni di fan di Star Wars si sono immedesimati in Cal Kestis e nel suo percorso per diventare un potente Jedi. Respawn sta lavorando duramente per portare ai giocatori il capitolo finale di questa storia emozionante".

Il terzo Star Wars Jedi non potrà contare sul vecchio director

Ricordiamo che Stig Asmussen, il director di Star Wars Jedi: Fallen Order e Star Wars Jedi: Survivor, ha lasciato Respawn lo scorso anno. Prima di andarsene, Asmussen aveva detto che sperava di realizzare un terzo gioco di Star Wars Jedi perché l'ha sempre immaginato come un arco narrativo di tre giochi.

"Ho sempre voluto vederlo come una trilogia", aveva detto all'epoca a IGN USA, parlando del secondo gioco, Survivor. "Come possiamo portare Cal e l'equipaggio in nuovi luoghi oltre a quello che stavamo facendo nel primo gioco? Avevamo un'idea abbastanza precisa del periodo in cui volevamo che Survivor si svolgesse, di quale sarebbe stata la posta in gioco, del tono del gioco, di ciò che Cal avrebbe dovuto affrontare e di come l'equipaggio si sarebbe inserito in questo contesto. E ci sono idee su cosa potremmo fare anche al di là di questo".

Vi segnaliamo infine che Star Wars Jedi: Survivor è disponibile da oggi su PS4 e Xbox One.