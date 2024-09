Darksiders 2: Deathinitive Edition Per PS5 e Xbox Series X|S ha una data di uscita, update gratis per chi ha il gioco

THQ Nordic ha annunciato oggi data di uscita e prezzo della versione PS5 e Xbox Series X|S di Darksiders 2: Deathinitive Edition, che potrà essere ottenuta anche attraverso un update gratis per chi possiede già il titolo in questione nelle versioni precedenti.

Darksiders 2: Deathinitive Edition sarà disponibile sulle console di attuale generazione il 14 ottobre 2024 al prezzo di 29,99€, ma chi effettua la prenotazione prima dell'uscita potrà sfruttare uno sconto del 50% che porta il costo del gioco a 15€.

Tuttavia, coloro che possiedono già Darksiders 2: Deathinitive Edition in versione PS4 o Xbox One possono ottenere l'upgrade alla versione di nuova generazione in maniera totalmente gratuita.