Grounded supera il milione di giocatori tra Xbox Game Pass e Steam

Grounded, il piccolo-grande gioco di Obsidian, supera il milione di giocatori tra Game Pass e Steam. Il gioco, sviluppato da un team di 13 persone, in meno di due giorni dal suo lancio in versione Game Preview sta facendo registrare numeri davvero molto promettenti.

Questa versione videoludica di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, infatti, sta andando inaspettatamente bene. Inaspettatamente non per la qualità del gioco o il pedigree del team, quanto per le dimensioni del progetto, sicuramente non uno dei più grossi e ambiziosi in cantiere presso gli Xbox Studios.

In attesa della recensione, potete leggervi il nostro provato della nuova demo per il survival Obsidian. Quello che emerge è un gioco leggero, divertente, pieno di cose da fare e avventure, soprattutto se giocato in cooperativa. L'arrivo sulla piattaforma di Valve, oltretutto, ha consentito a Microsoft di raggiungere una platea di utenti vastissima, oltretutto particolarmente legata ad Obsidian. Non stupisce, quindi, che il gioco abbia debuttato in prima posizione su Steam.

Per festeggiare, il team ha deciso di annunciare i primi aggiornamenti del gioco. Il 27 agosto arriverà il primo drop, che aggiungerà nuove cose da fare. Questi update arriveranno a cadenza mensile, in modo da rendere sempre nuova e avvincente l'avventura in questo affascinante giardino.