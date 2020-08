Il Time stila la classifica dei migliori giochi di questa prima metà di 2020

Il Time, una delle riviste più celebri di tutto il pianeta, ha stilato una classifica dei migliori giochi di questa prima metà del 2020. Tra i più ovvi Tripla A c'è anche qualche gioco non proprio banale. E persino qualche perla indie. Andiamo a scoprire i migliori giochi del 2020 per il Time.

Ecco la loro selezione:

Quello che emerge da questa selezione è che il Time ha cercato di proporre una selezione di giochi piuttosto varia, adatta a tutti i gusti. I giochi proposti sono tutti assolutamente validi, una cosa sorprendente, sopratutto considerando quanti poche alternative sono uscite in questi mesi. La maggior parte delle grandi uscite di questo 2020, per un motivo o per un altro, è stata posticipata di diversi mesi.

Se la presenza di The Last of Us 2, Final Fantasy VII Remake e Animal Crossing: New Horizons poteva essere scontata, meno lo è la presenza di un seguito amato, ma forse un po' di nicchia come DOOM Eternal e un capolavoro, ma per VR come Half-Life: Alyx.

Ancora più sorprendente è la presenza dell'ispirato Kentucky Route Zero TV Edition o di due videogames molto recenti come Ghost of Tsushima e Carrion, uno dei giochi del momento. Qui potete trovare la nostra recensione di Carrion.

Cosa ne pensate? Quali sono i vostri GOTY?