A Total War Saga: Troy: il nuovo video parla degli eroi e dei signori della guerra

Creative Assembly e SEGA hanno pubblicato un nuovo video di A Total War Saga: Troy incentrato su due delle unità più importanti di questo nuovo capitolo: ovvero gli eroi e i signori della guerra dell'Antica Grecia.

Il tipo di unità scelto e i suoi poteri, infatti, influenzeranno in maniera netta la nostra partita e il modo in cui dovremo approcciare la pacificazione della culla della civiltà.

Ispirato alla storia, ma anche ai miti illustrati da Omero nell'Iliade e nell'Odissea, A Total War Saga: Troy è l'ultimo capitolo della celebre serie di strategici di Creative Assembly. A Total War Saga: Troy uscirà gratis su Epic Games Store ad agosto per alcuni giorni e poi sarù messo a pagamento. Qui potete trovare la nostra prova di A Total War Saga: Troy nella quale diciamo che "da una parte le missioni epiche e le scelte fatte per aumentare la spettacolarità generale rendono il gioco un Total War particolarmente adatto ai neofiti, ma le rifiniture e gli esperimenti interessanti non mancano, e riteniamo sempre più che possa trattarsi di un Total War in grado di sparigliare le carte quasi al livello dei Warhammer, anche se con ambizioni inferiori."

Un capitolo di rottura, quindi, che sarà interessante scoprire. Cose ne pensate?