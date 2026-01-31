Team Fortress 2 Classified ha fatto tornare migliaia di giocatori nello storico sparatutto online

Recentemente, Team Fortress 2 Classified di EMINOMA, una delle mod più apprezzate tra le molte disponibili per Team Fortress 2 , conosciuta in passato come TF2 Classic, è arrivata su Steam, con tanto di pagina ufficiale , dove ha fatto tornare migliaia di persone nello sparatutto online di Valve, ottenendo uno strepitoso successo.

Gameplay classico

Team Fortress 2 Classified nasce dall'idea di riportare Team Fortress 2 alle sue radici, ossia all'epoca pre-cappelli e pre-microtransazioni varie, ma senza limitarsi a essere un'operazione nostalgica. Classified utilizza l'SDK ufficiale di TF2 rilasciato da Valve lo scorso anno per proporre un'esperienza più più pulita e diretta, mescolandola con nuovi contenuti, come armi inedite, modalità originali e persino una nuova classe giocabile.

Tra le novità spicca il Civilian, una classe speciale ispirata ai primi concept storici di Team Fortress: è praticamente indifeso, ma può potenziare i compagni e diventa centrale nella modalità VIP, in cui va scortato fino all'obiettivo. Tornano anche delle armi ispirate alle versioni pre-release di TF2, come la Nail Gun, il Dynamite Pack o la Tranquilizer Gun, completamente riprogettate per integrarsi al meglio con il gameplay classico.

Un'altra aggiunta importante è il Multi-Team, che introduce due nuove squadre (verde e gialla) accanto alle classiche RED e BLU, portando il caos controllato di TF2 in modalità come Arena e King of the Hill. A questo si affiancano modalità esclusive come Domination e VIP Race, mappe ufficiali di alta qualità e armi molto più radicali del semplice "sidegrade", capaci di cambiare davvero il modo di giocare.

Il lancio su Steam è stato talmente positivo da causare problemi di accesso ai server: quasi 10.000 giocatori si sono riversati contemporaneamente sulla, riempiendo praticamente tutti i server ufficiali. Chi è riuscito a giocare ha però parlato di un'interfaccia migliorata, di una migliore gestione degli equipaggiamenti e di una sensazione generale di grande cura e amore per il materiale di partenza. Insomma, la mod sembra fare ciò che è stato chiesto più volte a Valve, che di suo ha fatto orecchie da mercante per anni.