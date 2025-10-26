EA Sports FC 26 ha ricevuto l'update 1.1.1, vediamo le novità applicate

Electronic Arts ha pubblicato il nuovo update 1.1.1 per EA Sports FC 26, un aggiornamento che ha carattere principalmente correttivo in quanto incentrato sull'aggiustamento di alcuni problemi e il miglioramento delle performance e della stabilità.
Le parti principali del nuovo aggiornamento riguardano dunque la correzione di alcuni bug e un incremento nella stabilità che dovrebbe risolvere alcuni problemi di connessione durante le sessioni online su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
Arrivando a breve distanza dall'aggiornamento 1.1.0, questo è soprattutto un'estensione dell'update precedente, volto a correggere alcuni elementi rimasti in sospeso dopo l'ultimo update.
Una specie di hotfix
Le note ufficiali della patch non sono particolarmente estese e riportano soprattutto gli accorgimenti volti a incrementare la stabilità del software su tutte le piattaforme.
Gli elementi principali sono dunque questi aggiustamenti:
- Risolto un grave problema di stabilità che interessava Football Ultimate Team (FUT) e che era stato introdotto involontariamente con la versione 1.1.0
- Migliorata la stabilità generale del gioco e l'affidabilità delle sessioni durante la navigazione nei menu, il matchmaking e le transizioni all'interno del gioco in FUT
A quanto pare, il problema principale risolto con questo aggiornamento era stato introdotto proprio dall'update precedente.
In questo senso, l'update 1.1.1 si presenta come una sorta di hotfix rispetto alla versione precedente del software
Per quanto riguarda le "informazioni aggiuntive", Electronic Arts riporta quanto segue:
- L'aggiornamento sarà disponibile nei prossimi giorni anche su altre piattaforme, tra cui PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 e Amazon Luna
- Si invitano i giocatori a seguire @EASFCDIRECT su X e EA Sports FC Tracker per gli ultimi aggiornamenti, segnalazioni di problemi e notizie sulle patch
La settimana scorsa abbiamo visto il Team 2 dell'iniziativa Rating Reload, che sta effettuando una revisione generale alle valutazioni dei giocatori in base alle prestazioni reali dopo le prime emerse al lancio del gioco.