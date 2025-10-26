EA Sports FC 26 ha ricevuto l'update 1.1.1, vediamo le novità applicate

Electronic Arts ha pubblicato il nuovo update 1.1.1 per EA Sports FC 26, un aggiornamento che ha carattere principalmente correttivo in quanto incentrato sull'aggiustamento di alcuni problemi e il miglioramento delle performance e della stabilità.

Le parti principali del nuovo aggiornamento riguardano dunque la correzione di alcuni bug e un incremento nella stabilità che dovrebbe risolvere alcuni problemi di connessione durante le sessioni online su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Arrivando a breve distanza dall'aggiornamento 1.1.0, questo è soprattutto un'estensione dell'update precedente, volto a correggere alcuni elementi rimasti in sospeso dopo l'ultimo update.