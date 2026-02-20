Televisore Haier QLED 4K da 65" in sconto al minimo storico: ideale per chi ama film e videogiochi

Se cerchi un nuovo televisore che ti permetta di goderti i tuoi film o videogiochi preferiti, l' Haier QLED 4K da 65" è attualmente su Amazon a 619 € invece di 899 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai restituirlo entro 14 giorni, se vorrai. Inoltre, sono disponibili ritiro del vecchio televisore e disimballaggio. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un televisore di qualità

Questo televisore QLED combina la tecnologia Quantum Dot, l'HDR10 e l'audio Dolby per offrire immagini vivide e un suono coinvolgente. Il refresh rate di 120 Hz ottimizza la distribuzione dei fotogrammi e migliora reattività e nitidezza del movimento, per un'esperienza fluida (se sei particolarmente esigente potresti voler optare per altre soluzioni, però). Inoltre, Game Mode garantisce prestazioni ultra fluide, offrendo immagini nitide anche nelle scene più veloci.

Caratteristiche del televisore Haier Serie S81

Con Google TV avrai accesso personalizzato a una serie di contenuti come film, programmi, TV in diretta e molto altro, organizzando tutto in un unico posto. Insomma, se sei alla ricerca di un buon televisore per godere dei tuoi contenuti preferiti, questa opzione potrebbe essere perfetta per te.