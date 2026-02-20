Con The House of the Dead 2: Remake si massacrano zombi come ai bei tempi anche su PS5 e Xbox Series X e S

Sviluppato da MegaPixel Studio, questo remake riporta in vita uno degli sparatutto arcade più iconici di sempre, offrendo ai giocatori di oggi la possibilità di riscoprire, le atmosfere e le creature leggendarie di The House of the Dead 2, pubblicato originariamente nel 1998 come coin-op.

Microids e Forever Entertainment hanno annunciato con l'arrivo nei negozi di The House of the Dead 2: Remake - Infect'Edition , ossia dell'edizione fisica a tiratura limitata per PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Il gioco

L'Infect'Edition è pensata per i collezionisti e include il gioco completo, una custodia speciale e tre carte olografiche esclusive. Si tratta di un'edizione fisica creata da Microids per celebrare il ritorno di un grande classico dell'era arcade.

The House of the Dead 2: Remake - Infect'Edition

Due anni dopo gli eventi del primo capitolo, gli agenti dell'AMS James Taylor e Gary Stewart vengono inviati in Italia per indagare su una nuova, misteriosa epidemia zombie. Quella che inizia come una missione di contenimento si trasforma rapidamente in una lotta disperata per la sopravvivenza.

Tra strade invase dai non morti e creature sempre più terrificanti, i due agenti, affiancati da Amy Crystal, dovranno farsi largo in uno scenario da incubo, cercando di proteggere i pochi superstiti rimasti.

Questa nuova versione rinnova completamente il gioco originale con grafica aggiornata, audio migliorato e modalità aggiuntive, mantenendo intatto lo spirito originale. Il sistema di controllo è stato ottimizzato per garantire maggiore precisione nella mira, mentre l'azione resta serrata e intensa, proprio come nelle migliori sale giochi.