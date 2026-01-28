MediaTek resterà leader dei chipset nel 2026 nonostante il calo delle spedizioni secondo le stime

Nonostante ciò, il valore del mercato è destinato a crescere a doppia cifra , trainato dall'evoluzione verso dispositivi sempre più premium. In questo scenario, MediaTek dovrebbe mantenere la leadership mondiale nelle spedizioni di chipset anche nel 2026.

MediaTek supera Snapdragon, Samsung e pure Apple nei SoC per smartphone, ma è comunque in crisi

La quota di mercato del produttore taiwanese scenderebbe solo marginalmente, passando dal 34,4% del 2025 al 34% , un dato che conferma la solidità della sua posizione, pur in un contesto sfavorevole. Anche Qualcomm e Apple sono attese a una lieve flessione nelle spedizioni , ma entrambe beneficeranno del cosiddetto trend di "premiumizzazione". Nel 2026, infatti, uno smartphone su tre dovrebbe appartenere al segmento premium , favorendo chip più costosi e margini superiori.

Cosa cambierà per MediaTek (e non solo) con il processo produttivo a 2nm?

Il passaggio ai processi produttivi a 2nm spingerà tutti i principali attori a concentrarsi su miglioramenti architetturali, cache più ampie e prestazioni IA avanzate. Apple, in particolare, avrebbe già assicurato una parte consistente della capacità produttiva iniziale di TSMC per i chip A20 e A20 Pro.

MediaTek, dal canto suo, ha completato il tape-out del Dimensity 9600 a 2nm, scegliendo però di continuare a utilizzare core ARM standard anziché soluzioni proprietarie. Questa strategia consentirà all'azienda di contenere i costi e proporre chipset di fascia alta a prezzi più competitivi, un vantaggio importante in un periodo di aumento dei prezzi di DRAM e NAND